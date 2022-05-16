AK Parti Karabük'te 'Teşkilat Akademisi Mahalle' programı düzenlendi - Son Dakika
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AK Parti Karabük'te 'Teşkilat Akademisi Mahalle' programı düzenlendi

16.05.2022 15:18
AK Parti Karabük'te 'Teşkilat Akademisi Mahalle' programı düzenlendi

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen 'Teşkilat Akademisi Mahalle' programı Karabük'te de düzenlendi.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen 'Teşkilat Akademisi Mahalle' programı Karabük'te de düzenlendi.

Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen eğitim programına AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti İlçe Başkanları, AK Parti İl, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları AK Parti Karabük Mahalle ve Köy Başkanları katıldı.

Programın açılışında konuşan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Mahalle ve Köy temsilcilerine hitap ederek, "Sizler bu teşkilatın sancaktarları, uç beyleri olarak yine sorumluluklarınızı bir dava bilinciyle, medeniyet endişesiyle, gelecek hayalleri ve kaygısı ile kuşanacak ve yine AK Parti'nin milletle buluşmasına aracılık edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

2023'e giden yolda inançlarını heyecanlarını ve güvenlerini tazelediklerini belirten Altınöz, "2002'den bugüne girdiğimiz her seçimi teşkilatlarımızın üstün gayreti sayesinde kazandık. Şimdi Hedef 2023" vurgusunda bulundu.

Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim programı AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk'ün Teşkilatçılık: 'Tecrübe Paylaşımı Eğitimi', gazeteci, yazar Hikmet Genç'in 'Siyasal İletişim ve Yeni Medya Eğitimi', yazar ve eğitimci Muhammed Alpkent'in 'Etkili İletişim Eğitimi' ve müzisyen Mustafa Demirci'den müzik dinletisi ile son buldu. - KARABÜK

AK Parti Karabük'te 'Teşkilat Akademisi Mahalle' programı düzenlendi
AK Parti Karabük'te 'Teşkilat Akademisi Mahalle' programı düzenlendi

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Araştırma Geliştirme, İstanbul, AK Parti, Karabük, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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