AK Parti Kütahya'da Danışma Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Kütahya'da Danışma Toplantısı

AK Parti Kütahya'da gerçekleştirilen toplantıda yolsuzluk iddiaları gündeme geldi.

22.03.2025 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kentteki bir davet salonunda düzenlenen toplantıya katılan AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin konuştu.

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçildiği günden beri aklında cumhurbaşkanlığının olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı adayı olmuş, şehriyle hiç ilgilenmemiş. O hedefine ulaşmak için de meşru, gayrimeşru bütün yolları kullanarak bugüne kadar gelmiş. Bugün geldiğimiz noktada buraya kadar gelebilmek için her türlü usulsüzlüğe, yolsuzluğa, hileye başvurmuş. Cumhuriyet Halk Partisi şunu istiyor, hileye, harama, suça bulaşmış birini bu ülkenin cumhurbaşkanı yapmak istiyor. Siz burasını bilin, gerisi yargının işi. Zaten o para saymak eyleminden sonra yargı üzerine düşeni yapmış. Bu olay bugün başlamadı ki. Hukukçu arkadaşlarım bilirler. Teknik takip, fiziki takip, ihbarlar, şikayetler, savcılığın soruşturma aşamasında birçok delil elde etme süreci var. İddianame ne zaman düzenlenir? Bu deliller hazırlanır, toplanır, bir fezlekeye dönüşür, o zaman düzenlenir. Şimdi o hazırlanmış."

Özdemir, "CHP, bu ahlaksızlığı, bu hırsızlığı bir faydaya dönüştürmek istiyor. Nedir o fayda? 'Zaten batıyoruz. Zaten zarar gördük. Hiç olmazsa bunu iktidara mal edelim de bunun önünü kesmek istiyor diyelim de oradan da iktidarı yıpratalım.' diye bir faydaya dönüştürmeye çalışıyorlar. CHP'liler eskiden beri bunu yapıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Programda, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir ile İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, İYİ Partiden AK Parti'ye geçen Gediz ilçesi Yenikent Belde Belediye Meclis üyelerine rozetleri takdim edildi.

Kaynak: AA

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özdemir, AK Parti, Politika, Belediye, Terör, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Kütahya'da Danışma Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

03:52 İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
03:41 Saraçhane’deki protestolarda polise asitli saldırı Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı
03:12 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi
01:32 RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
23:51 İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
08:39 Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
08:36 Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 05:27:50. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Kütahya'da Danışma Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement