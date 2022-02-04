AK Parti'li Aydemir'den HDP'li Ersoy'a "İslami değerlere hakaret" tepkisi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'a tepki göstererek, "Değerlerimize düşmanlıklarını aşikar etti, inanç sadedinde neyimiz varsa onları Meclis kürsüsünden aşağılamaya kalktı." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP'li Ersoy'un, "Bugün karşı karşıya kaldığımız yıkım, 500 yıl önceki Osmanlı'nın yönetim biçimini ve 1500 yıl önceki dinin toplum ilişkilerini, 2 bin 500 yıl önceki Orta Asya masallarını yeniden kurma hayali, kindar ve dindar nesli yaratma ucubeliğidir." sözüne cevap verdi.

Ersoy'un, TBMM Genel Kurulunda, İslam'a ve Osmanlı Devleti'ne yönelik ipe sapa gelmez iddialarda bulunduğunu ifade eden Aydemir, "Değerlerimize düşmanlıklarını aşikar etti, inanç sadedinde neyimiz varsa onları Meclis kürsüsünden aşağılamaya kalktı. 1500 yıl öncesine atıfta bulunup asrısaadeti, Peygamber Efendimizin zamanını zemmetmeye çalıştı yani İslami değerlere hakaret etti." diye konuştu.

Aydemir, Ersoy'un Osmanlı'ya da hakaret ettiğini söyleyerek, "Bunlar milli ve manevi değerlere düşman. Kürt diye bir dertleri yok." ifadesini kullandı.

Kürtlerin HDP'yi bu yönüyle değerlendirmesini isteyen Aydemir, "Bunların Kürt diye bir dertleri var mı? Bahsettiğim milletvekili zaten Kürt de değil. Bunlar Marksist, Leninist örgütlerin buraya yansıttığı isimler. Devletimize, dinimize, bütün değerlerimize hakareti maharet sayıyor. Bir de sureti haktan gözükmeleri yok mu, işte buna isyan ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.