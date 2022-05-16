AK Parti'li Aydemir'den İBB'ye "Şahmeran heykeli" tepkisi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), şehrin 34 farklı noktasına Şahmeran heykeli yapacağını söyleyerek, "Bunların 3,5 yıldır bir eseri yok. '7 milyon liraya heykel yapmak', işleri bu." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İBB tarafından "Şahmeran 34" projesi kapsamında 34 Şahmeran heykeli yapılacağını, heykellerin değerinin 7 milyon lira olduğunu ifade etti.

AK Parti'li Aydemir, "Bu rakam, kaç bin kişinin asgari ücretine denk. Şahmeran yapmayın, şah-ı merdan olun. Şah-ı merdan, mertliğin zirvesi demektir. Mertliğin zirvesi de verdiği sözü tutmayı gerektirir. Bunlar Genel Başkanları başta olmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesine aday olduklarında ne sözler vermişlerdi, birini bile yapamadılar." diye konuştu.

İBB'de 3,5 yıldır normal yürüyen bir sürecin yaşanmadığını savunan Aydemir, "Bunlarda böyle bir maharet, birikim yok. Vatandaşlarımız İstanbul'u şimdi yakından görüyorlar, 'Bunlar Türkiye'de yönetime gelse aynı hal Türkiye için de geçerli olur.' diye endişe ediyorlar ve defans uyguluyorlar. İnsanlarımız sağduyu sahibi, bunları görüyor, biliyorlar. Bunların 3,5 yıldır bir eseri yok. '7 milyon liraya heykel yapmak', işleri bu. Allah bu milleti bunlardan korusun." değerlendirmesini yaptı.