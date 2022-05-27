AK Parti'li Aydemir: "Kimse bir başkasının değerlerini aşağılamamalı"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, kimsenin bir başkasının değerlerini aşağılamaması gerektiğini söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs'ın Türkiye demokrasisi adına utanılacak bir gün olduğunu ifade etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Celal Şengör'ün bir televizyon programında "Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa'nın yaşadığının malum olmadığı" şeklindeki açıklamalarına tepki gösteren Aydemir, "Kimse bir başkasının değerlerini aşağılamamalı. İnançlarımıza küfreder, inançlarımızı inkar eder ifadeler kullanıyorlar. Sadece İslam'ı değil, bütün inananları zıvanadan çıkaracak sözler söyleniyor. 'Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa diye birisi yoktur.' diyor. Kutsal kitaplara 'masal' diye tarif yapıyor. Kim bu? Türk televizyonlarına çıkıp ara ara edepsizce laflar eden, çok af edersiniz, kendi dışkısını yemekle övünen bir pespaye isim. Ne hale geldik?" diye konuştu.

İnançlara yönelik saldırının dozunun her gün arttığını belirten Aydemir, "Edep yahu. Milletin inancıyla oynamaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Bunları millet adına, inananlar adına telin ediyorum." dedi.

AK Parti'li Aydemir, öte yandan 840 bin esnafa vergi muafiyeti getirildiğini kaydederek, çok sayıda esnafın kendisini arayarak uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini anlattı.