AK Parti'li Aydemir: "Terör, ya yok olacak, ya yok olacak" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "Terör, ya yok olacak, ya yok olacak"

18.04.2022 14:57
AK Parti'li Aydemir: "Terör, ya yok olacak, ya yok olacak"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Terör ya yok olacak, ya yok olacak.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Terör ya yok olacak, ya yok olacak." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır süren terörle mücadelesini bütün dünyanın bildiğini belirterek, terörün ülkenin başına tebelleş olmuş bir musibet olduğunu söyledi.

Terörün aynı zamanda komşu ülkeleri de rahatsız ettiğini, bu nedenle kökünden halledilmesi gerektiğini kaydeden Aydemir, "Pençe Kilit Operasyonu'yla Allah'ın izniyle bütünüyle yok edilecek inşallah." diye konuştu.

Aydemir, mücadelenin dünya barışına da katkı sunacağını dile getirerek, terörden arındırılmış bir hal ortaya çıkarsa Irak, İran, Suriye'nin de bundan fayda sağlayacağını vurguladı.

Büyük başarının Türkiye'yi beklediğini ifade eden Aydemir, "Terör, ya yok olacak, ya yok olacak." dedi. Aydemir, muhalefetiyle, iktidarıyla yekpare bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Altı muhalefet partisinin kurduğu ittifakın suni bir ittifak olduğunu dile getiren Aydemir, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın sosyal medyadan yaptığı bir paylaşıma, diğer ittifak üyelerinin tepki verdiğini söyledi. "Karman çorman bir haldeler" değerlendirmesinde bulunan Aydemir, 2023'te bu ittifakın darmadağın olacağını savundu.

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Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Terör, ya yok olacak, ya yok olacak' - Son Dakika


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