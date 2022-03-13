AK Parti'li Çelik: Erbil'e yapılan saldırıları kınıyoruz - Son Dakika
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AK Parti'li Çelik: Erbil'e yapılan saldırıları kınıyoruz

13.03.2022 13:11
AK Parti'li Çelik: Erbil'e yapılan saldırıları kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Irak'ın Erbil şehrine yapılan saldırıları kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Irak'ın Erbil şehrine yapılan  saldırıları kınıyoruz. Kardeş Irak'ın bütünlüğünü bozmaya dönük tüm terör eylemlerine karşıyız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yapıtığı açıklamada, "Her zaman kardeş Irak'ın yanındayız. Irak'ın Erbil şehrine yapılan saldırıları kınıyoruz. Kardeş Irak'ın bütünlüğünü bozmaya dönük tüm terör eylemlerine karşıyız" ifadelerini kullandı.


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Ömer Çelik, AK Parti, Erbil, Irak, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik: Erbil'e yapılan saldırıları kınıyoruz - Son Dakika


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