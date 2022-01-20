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AK Parti'li Çelik'ten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'PKK/PYD' tepkisi - Son Dakika

AK Parti'li Çelik'ten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'PKK/PYD' tepkisi

20.01.2022 17:35
AK Parti'li Çelik'ten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'PKK/PYD' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) her türlü terör faaliyetine gereken dersi verecek kararlılıktadır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) her türlü terör faaliyetine gereken dersi verecek kararlılıktadır" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum almıştır. Rum yönetimi bu tutumuyla hukuksuzluklarına bir yenisini eklemiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC her türlü terör faaliyetine gereken dersi verecek kararlılıktadır. Kıbrıs Türkü cinayet şebekeleriyle mücadele konusunda tarihe geçmiş deneyime sahiptir. Cinayet şebekesine ofis açtırmak ve faaliyet serbestisi vermek, Rum yönetiminin hanesine yazılmıştır. Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırmıştır" ifadelerine yer verdi.


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AK Parti, Terör, PKK, Rum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik'ten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'PKK/PYD' tepkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Çelik'ten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 'PKK/PYD' tepkisi - Son Dakika
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