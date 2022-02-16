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AK Parti'li Gökcan'dan, Muğla'da çimento fabrikası ruhsatına tepki - Son Dakika

AK Parti'li Gökcan'dan, Muğla'da çimento fabrikası ruhsatına tepki

16.02.2022 18:27
AK Parti'li Gökcan'dan, Muğla'da çimento fabrikası ruhsatına tepki

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Menteşe Belediye Başkanı işgüzarlık yapmış ve bilerek, isteyerek Muğla'ya çimento fabrikasına ruhsat vermiştir.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Menteşe Belediye Başkanı işgüzarlık yapmış ve bilerek, isteyerek Muğla'ya çimento fabrikasına ruhsat vermiştir." dedi.

Gökcan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'li Menteşe Belediyesi'nin, tepkilere rağmen Menteşe İlçesi'nde çimento fabrikası kurulması için ruhsat verdiğini, ancak bu konuda hükümet ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının suçlandığını söyledi.

Çimento fabrikası için ruhsatın 29 Aralık'ta, ÇED raporunun geçerli olduğuna dair yazının ise 19 Ocak'ta verildiğini belirten Gökcan, belediyenin, bakanlığın yazısını beklememesini eleştirdi. Gökcan, "Önce ruhsatı veriyorlar, bakanlığın yazısı arkadan geliyor. Menteşe Belediye Başkanı Sayın Bahattin Gümüş, 'Ruhsatı biz vermesek zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verecekti' diyerek talihsiz bir açıklama yapmıştır. Bırakın niyet okumayı, bakanlığımızı suçlamayı. Menteşe Belediye Başkanı işgüzarlık yapmış ve bilerek, isteyerek Muğla'ya çimento fabrikasına ruhsat vermiştir." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un "Mevzuat gereği ruhsatı vermek yasal bir zorunluluktu. Biz ruhsatı verdik, bakanlık ÇED'i iptal etsin." dediğini aktaran Gökcan, ÇED'in sadece çevresel etki değerlendirmesinden ibaret bir süreç olduğunu, ruhsatın verilmesine ait yasal bir zorunluluk olmadığını vurguladı.

ÇED kararının yargı denetimine tabi olduğuna işaret eden Gökcan, "Yani ÇED raporu sadece mahkemece iptal edilir. Ruhsat ise CHP'li Menteşe Belediye Başkanının bir imzası ile iptal edilir. Bize çamur atacağınıza yargı sürecini bekletmeyin, ruhsatı iptal edin gitsin. Attığınız çamur bize değil, yine size bulaştı." ifadesini kullandı.

Yelda Erol Gökcan, 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çevreyi korumak için büyük bir gayret gösterdiklerini dile getirerek, "Asıl çevreci biziz. Sayın Öztunç, çevre hassasiyeti konusunda eğer samimi ve kararlı ise bu konuyu partisinin gündemine taşısın. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Menteşe Belediye Başkanı ile görüşün ve verdiğiniz ruhsatı iptal ettirin. Yetki de sizde, sorumluluk da sizde. Elinizden tutan da yok. Sözde çevreciliği bırakın." dedi.

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Çevresel Etki Değerlendirme, Yelda Erol Gökcan, AK Parti, Muğla, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Gökcan'dan, Muğla'da çimento fabrikası ruhsatına tepki - Son Dakika


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