AK Parti'li Karaaslan'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Karaaslan'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması

07.05.2022 12:58
AK Parti'li Karaaslan'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında bir milletin var olabilmesinin ve geleceğe güvenle bakabilmesinin temelinde güçlü aile yapısının bulunduğuna işaret etti.

Güçlü bir ailenin tesisinde ise annelerin rolünün çok önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"En kıymetli varlıklarımız olan annelerimiz sevgiyle, şefkatle, fedakarlıkla bizleri yetiştirirken her alanda donanımlı şekilde hayata hazırlarken değerlerimizi de beslemektedir. İnancımızda, medeniyetimizde ve kültürümüzde kutsal bir vazife olan anneliğin toplum ve devlet hayatımızda mertebesi yücedir. Hayatın zorluklarına göğüs geren, ailesi ve evlatları için fedakarca mücadele eden annelerimiz, yaşamlarını milletimize ve insanlığa hayırlı hizmetlerde bulunacak insanlar yetiştirmeye adamaktadır. Bir dokunuşuyla dünyamızı güzelleştiren annelerimizin her birimizin üzerinde nice hakkı yüklüdür. Bu hakkın ve emeğin karşılığında bize onların hayır dualarını alacağımız, gönüllerini kazanacağımız faydalı işler yapmak düşmektedir."

Karaaslan, insanların başının tacı olan annelere sevgi ve hürmeti ifade etmek için tek bir günün yetmeyeceğine dikkati çekti.

"Annelerimize hayatın her döneminde ihtimam göstermek ve yanlarında olmak, evlatlar olarak öncelikli görevlerimiz arasındadır." ifadesini kullanan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmak için 3 Eylül 2019'dan bu yana tuttukları nöbet ile kararlılığın sembolü haline gelen Diyarbakır annelerinin ve çeşitli şehirlerde nöbet tutan tüm annelerin evlatlarına bir an önce kavuşmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle şehit ve gazilerimiz ile engelli vatandaşlarımızın anneleri ile eşleri başta olmak üzere ömrü fedakarlıkla geçen bütün annelerimizin bu özel gününü yürekten kutluyor, ebediyete uğurladığımız kıymetli annelerimize yüce Mevla'mdan rahmet, hayatta olanlara sağlık içinde geçecek uzun bir ömür diliyorum."??????????????

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Kaynak: AA

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