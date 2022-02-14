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AK Parti'li Karahocagil: "Amasya'daki kar yağışı, 54 köy ve mahallede 737 üreticimizi etkilemiştir" - Son Dakika

AK Parti'li Karahocagil: "Amasya'daki kar yağışı, 54 köy ve mahallede 737 üreticimizi etkilemiştir"

14.02.2022 13:57
AK Parti'li Karahocagil: "Amasya'daki kar yağışı, 54 köy ve mahallede 737 üreticimizi etkilemiştir"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya'daki kar yağışının 54 köy ve mahallede 737 üreticiyi etkilediğini belirterek, zarar gören seraların hasar tespit raporlarının hazırlanıp Tarım ve Orman Bakanlığına gönderildiğini bildirdi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya'daki kar yağışının 54 köy ve mahallede 737 üreticiyi etkilediğini belirterek, zarar gören seraların hasar tespit raporlarının hazırlanıp Tarım ve Orman Bakanlığına gönderildiğini bildirdi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Amasya'da geçtiğimiz günlerde kar yağışı sonucu seraların zarar gördüğünü anımsattı.

Hasar tespit raporlarının Tarım ve Orman Bakanlığına gönderildiğini anlatan Karahocagil, hasar tespitinin çok kısa zamanda gerçekleştirilmesinden dolayı Valiliğe, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve raporları tanzim eden çalışanlara teşekkür etti.

AK Parti'li Karahocagil, ilde sera olarak nitelendirilen örtü altı üretim alanının 5 bin 202 dekar olduğunu belirterek, "Kar yağışı 54 köy ve mahallede 737 üreticimizi etkilemiş, zarar görmelerine sebebiyet vermiştir." dedi.

Mustafa Levent Karahocagil, çiftçinin zararlarını hafifletebilme adına devletin gücünün yanlarında olduğunu dile getirdi.

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AK Parti, Amasya, Tarım, kar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Amasya'daki kar yağışı, 54 köy ve mahallede 737 üreticimizi etkilemiştir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Karahocagil: "Amasya'daki kar yağışı, 54 köy ve mahallede 737 üreticimizi etkilemiştir" - Son Dakika
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