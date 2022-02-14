Üye Girişi
AK Parti'li Keşir, STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

AK Parti'li Keşir, STK temsilcileriyle buluştu

14.02.2022 13:28

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, polemikle, sadece söz sanatıyla siyaset yapmadıklarını, siyasetlerinin temelinde icraat ve çözüm odaklı anlayış olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, polemikle, sadece söz sanatıyla siyaset yapmadıklarını, siyasetlerinin temelinde icraat ve çözüm odaklı anlayış olduğunu söyledi.

Keşir, İzmit ilçesindeki bir restoranda "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadını dışlayan bir toplum, potansiyelinin ve gücünün yarısından vazgeçmiş demektir" sözünün, bu dönemin mottosunu oluşturduğunu belirterek, kendilerinin de ekip olarak buna inandıklarını ifade etti.

Büyük Türkiye hayalinden bahsettiklerini hatırlatan Keşir, "Siyaseti biz bunun için yapıyoruz. Sivil toplumun da yaşadığı bölge ve ülkeyle ilgili büyük hayali var. Kalkınma hedefi, sorun çözme hedefi var. Bütün bu hayallerimizi gerçekleştirirken kadınsız bunu tamamlamamız mümkün değil. Nüfusun yarısını oluşturan kadınlar ve kadın olmadan ne kalkınmadan ne büyümeden bahsedebiliriz. Eğer beşeri sermayeyi güçlendirme iddiamız varsa bu mutlaka kadın erkek birlikte omuz omuza olacak." diye konuştu.

Keşir, farklı pek çok kurumun uyguladığı teşvik programları olduğunu anımsatarak, bunların ülkede üretimi artırmayı hedeflediğini kaydetti.

Bu programları illerde vatandaşlara anlatmak istediklerini vurgulayan Keşir, Kocaeli'nin kadınlarını tanımak ve diğer kadınların onlara başarılarıyla ilham vermesine aracı olmak istediklerini bildirdi.

"Siyaset, çözüm üretme sanatıdır"

Bir ilin fotoğrafının, o kentte sivil toplum çalışması yapanlarla alınabileceğini dile getiren Keşir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz siyasi partiyiz, siyasi partinin temsilcileriyiz. Bizim siyasi anlayışımız, hizmet odaklı bir siyaset anlayışı, yani sorunu doğru tanımlayacağız, sorunu bileceğiz ve o soruna uygun doğru çözümü üreteceğiz. Siyaset, çözüm üretme sanatıdır. Onun için biz polemikle sadece söz sanatıyla siyaset yapmıyoruz, siyasetimizin temelinde icraat odaklı, çözüm odaklı siyaset anlayışı var. Her şeyi çözebilir misiniz? Belki zamana yayılır bazı çözümler ama özellikle kadın odaklı sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanları, temel haklar, yoksullukla mücadele, şiddetle mücadele, bunlar bizim 20 yıldır önceliklediğimiz konular."

Konuşmanın ardından Keşir, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledi, notlar aldı.

Programa, Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, parti yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Keşir, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.

AK Parti'li Keşir, STK temsilcileriyle buluştu
AK Parti'li Keşir, STK temsilcileriyle buluştu
AK Parti'li Keşir, STK temsilcileriyle buluştu
AK Parti'li Keşir, STK temsilcileriyle buluştu
AK Parti'li Keşir, STK temsilcileriyle buluştu
AK Parti'li Keşir, STK temsilcileriyle buluştu
AK Parti'li Keşir, STK temsilcileriyle buluştu
AK Parti'li Keşir, STK temsilcileriyle buluştu

YORUMLAR
500

Sivil Toplum Kuruluşları, AK Parti, Siyaset, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Keşir, STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:29 THY'den istifa etti Hindistan kaptı: İlker Aycı, Air India'nın yeni CEO'su
14:27 Survivor'un eski yarışmacısının annesi, Acun Ilıcalı'ya isyan etti: Benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı
10:39 "Altınlarını getir dua ederek çoğaltalım" dediler, inandı! Oğlunun 100 gram altınını dolandırıcılara kaptırdı
13:31 Saçlarını yaptırmaya gitmişlerdi! Kurşunlandılar
14:25 Eski Adalet Bakanı, bakanlığın yorgunluğunu köy hayatıyla atıyor: Patates közlerken görüntülendi
14:18 Ali Koç Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Samandıra'da yeni tesis çalışmaları başladı
14:17 Adnan Oktar'ın eski kedicikleriydi! İngiliz basınına konuştular: İstismar edildik, hapsedildik, anestezisiz ameliyata bile zorlandık!
14:06 Zabıtalar KDV denetiminde! Vatandaşları uyardılar: Kasa ile etiket arasındaki farka dikkat edin, satış fişinde yüzde 1'i görün!
14:04 Ece Erken sosyal medyadan eşine seslendi: Kardeş dediklerin kalleş çıktılar be aşkım!
13:57 AK Partili Bülent Turan: Döviz nasıl durmuşsa, benzer adımlar enflasyonda da atıldığında bunu karşılığını göreceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 14:55:23. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Keşir, STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement