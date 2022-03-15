AK Parti'li Taşkın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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AK Parti'li Taşkın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

15.03.2022 13:24
AK Parti'li Taşkın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sağlık çalışanları için yapılacak 5 maddelik düzenlemeyi anlattı.

Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında kataloğa dahil edileceğini kaydeden Taşkın, bu düzenlemeyle, kamu hizmetlerinden yararlanması hakkının engellenmesi suçuna verilen cezanın, sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırıldığını söyledi.

Taşkın, tüm sağlık çalışanları için yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesinin, "Mesleki Sorumluluk Kurulu" iznine bağlı olacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan sağlık personeline bu kapsamdaki uygulamaları nedeniyle idare tarafından ödenen tazminatın rücu ettirilip, ettirilemeyeceğine de Kurul karar verecek. Rücu da ancak kasıt durumunda yapılabilecek. Mesleki Sorumluluk Kurulu kararından dolayı idari ve mali açıdan mesul tutulamayacak. Böylece sağlık çalışanlarımızın bu iki önemli sorunu kökten çözülüyor."

Sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlanacağını belirten Taşkın, sağlık çalışanlarının ücretlerinde yapılan bu iyileştirmelerin emekli maaşlarına da yansıyacağını dile getirdi.

Aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacağını ifade eden Taşkın, "Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın yaptıkları işin manevi boyutunu düşündüğümüz zaman, onların haklarını ödemek tabii ki mümkün değildir. Ancak devletimiz, hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız için her zaman en iyisini yapmaya çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Taşkın, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Taşkın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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