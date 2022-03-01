AK Parti'li Taşkın: "28 Şubat millete, değerlerine ve inançlarına karşı açık darbedir" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Taşkın: "28 Şubat millete, değerlerine ve inançlarına karşı açık darbedir"

01.03.2022 13:09
AK Parti'li Taşkın: "28 Şubat millete, değerlerine ve inançlarına karşı açık darbedir"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Her ne kadar postmodern denilse de 28 Şubat milletin kendisine, değerlerine ve inançlarına karşı yapılan açık bir darbedir.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Her ne kadar postmodern denilse de 28 Şubat milletin kendisine, değerlerine ve inançlarına karşı yapılan açık bir darbedir." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yılı dolayısıyla Allah'tan rahmet diledi.

Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen "28 Şubat Darbesinin" 25. yıl dönümü olduğuna işaret eden Taşkın, şunları kaydetti:

"Her ne kadar postmodern denilse de 28 Şubat milletin kendisine, değerlerine ve inançlarına karşı yapılan açık bir darbedir. 28 Şubat'ta temel hak ve özgürlükler askıya alındı. 'İrticayla mücadele' adı altında dindar vatandaşlarımıza yönelik her türlü baskı, zulüm ve ayrımcılık devlet politikası haline getirildi. AK Parti olarak aziz milletimizin hafızasında silinmez izler bırakan o kara günleri asla unutmadık, unutmayacağız ve de unutturmayacağız."

Taşkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğindeki AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte, darbecilerin hukuksuz uygulamalarına son verildiğini ve açılan yaraların birer birer sarıldığını söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile AK Partinin her türlü vesayet odaklarına karşı verdiği mücadelesi sonuç vermiş, tarihimizde ilk kez, darbeciler hukuk önünde hesap vererek mahkum olmuşlardır" diyen Taşkın, darbeyi yapanın yanına kar kaldığı dönemlerin AK Parti'yle beraber mazide kaldığını vurguladı.

Ali Cumhur Taşkın, 27 Nisan e-muhtırasında ve sonrasında 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millet iradesini asla yere düşürmediğini, darbecilerin karşısında canı pahasına dimdik durduğunu ve darbecilere fırsat vermediğini belirtti.

YORUMLAR
500
Kandemir: '28 Şubat bu ülkenin vicdanına derin yaralar açmış bir tarihtir' Kandemir: '28 Şubat bu ülkenin vicdanına derin yaralar açmış bir tarihtir' AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan: 'Bu millet 28 Şubat'ta dünya sivil hak mücadelesinin en sabırlı mücadelesini verdi' AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan: 'Bu millet 28 Şubat'ta dünya sivil hak mücadelesinin en sabırlı mücadelesini verdi'

Ali Cumhur Taşkın, AK Parti, 28 Şubat, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Taşkın: '28 Şubat millete, değerlerine ve inançlarına karşı açık darbedir' - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Lavrov'dan "SSCB" vurgusu: Batı, eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli!
13:02 Zeytinin idam firmanı: Madencilik faaliyetleri için zeytin katliamının önünü açan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
12:56 Küçük oğlunun tedavisi için taşındıkları Bursa'da, büyük oğlunun ölümüne şahit oldu
12:52 Ukrayna Polonya sınırında insanlık dramı! Afrikalı öğrencilere ırkçılık yapıldığı iddia edildi
12:51 Burası Kiev'in çocuk hastanesi: Kanser hastası çocuklar bodrumlarda tedavi görüyor!
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
12:31 Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi
12:29 Avrupa panik halinde! Putin'in 'Şeytanları' İngiltere'ye sadece 20 dakikada ulaşabiliyor
12:27 Çok eşliliğe inanan piskopos 27 farklı kadından 150 çocuk yaptı! Hikayesini duyanlar çok şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 13:15:40. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Taşkın: "28 Şubat millete, değerlerine ve inançlarına karşı açık darbedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement