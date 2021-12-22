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AK Parti'li Turan'dan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e "üslup" tepkisi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Turan'dan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e "üslup" tepkisi Açıklaması

22.12.2021 16:29
AK Parti'li Turan'dan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e "üslup" tepkisi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin grup toplantısında kullandığı argo diliyle kendilerini şaşırtmadığını belirterek, "Sayın Akşener söylemleriyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun en iyi arkadaşı olduğunu, bugün bir kez daha gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin grup toplantısında kullandığı argo diliyle kendilerini şaşırtmadığını belirterek, "Sayın Akşener söylemleriyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun en iyi arkadaşı olduğunu, bugün bir kez daha gösterdi." ifadesini kullandı.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Akşener'in, partisinin grup toplantısında kullandığı argo diliyle kendilerini yine şaşırtmadığını kaydetti.

Üslubun, insanı daha kıymetli kıldığına işaret eden Turan, "Daha önce 'yavşak'a varan ifadeler kullanan Akşener, bugün de 'Millete iteliyorlar' sözüne kadar geldi. Bir parti düşünün, grup başkanvekili şehit yakınına küfür edecek; bir diğer milletvekili bütçe görüşmelerinde el hareketi yapıp küfür edecek, genel başkanları her hafta argolu diline devam edecek. Adına 'İYİ' demekle iyi olunmuyor. Ayıplarını, bir hüner zannetmeye başladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Her fırsatta bu ayıp üsluplarını yüzlerine vurmaya devam edeceklerini vurgulayan Turan, şu görüşleri paylaştı:

"'İYİ' dedikleri eğer buysa Rabb'im selamete çıkarsın bunları. Üslubun, kimliğindir. İYİ Parti'ye bakınca bu sözün ne kadar karşılık bulduğunu görebiliyoruz. Sözüm ona çirkin üslupları adeta kurumsal kimlikleri olmuş. Döviz kurunun artışında Kılıçdaroğlu ile birlikte ortalığı velveleye veren Akşener de kurda yaşanan düşüşten memnuniyet duymadığı gibi, haksız eleştirilerine devam etti. Döviz kuru yükseliyor eleştir, düşüyor eleştir. Bu, makul bir muhalefet tarzı değil. 'Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim' demişler. Sayın Akşener de söylemleriyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun en iyi arkadaşı olduğunu bugün bir kez daha gösterdi.

Muhalefet, eleştiri, her zaman baş tacı. Sayın Akşener, konuşmasında muhalefeti ve görevlerini çok güzel anlatmış, ama keşke uygulamada da görebilsek. Maalesef yalanları, algıları, tiyatroları, hakaretleri eksik olmayan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Göreceksiniz, yeni ekonomi modeli, bu muhalefeti de mahcup edecek. Yaşanılan ekonomik sıkıntıları, milletçe hep birlikte aşacağız."

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Turan'dan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e 'üslup' tepkisi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Turan'dan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e "üslup" tepkisi Açıklaması - Son Dakika
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