AK Parti'li Yılmaz'dan Sedef Kabaş'a tepki: Basın özgürlüğü değil hukuk tanımazlık - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi avukat Zeynep Gül Yılmaz, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Demokrasi düşmanı hadsiz kadının sözleri, basın özgürlüğü değil hukuk tanımazlıktır" dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi avukat Zeynep Gül Yılmaz, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. AK Parti'li Yılmaz, halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanına hakaretin aynı zamanda halka da hakaret olduğunu kaydetti. Açıklamaların ardından RTÜK'ün haklı inceleme başlattığını, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da soruşturma açtığını anımsatan Yılmaz, Cumhurbaşkanı'na televizyondan hakaret eden Kabaş'ın hareketinin, milletin gönlünde de yargı önünde de mahkum edileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözleri kınadığını belirten AK Parti'li Yılmaz, "Bu yalan ve algı uzmanı, demokrasi düşmanı hadsiz kadının sözleri, basın özgürlüğü değil, hukuk tanımazlıktır. Muhalefet zırhı altında yapılan ahlaksız açıklamaları esefle kınıyor ve lanetliyorum. Bu kadarı çok fazla. Haddini bil Sedef Kabaş, kininizde boğulun. Cumhurbaşkanımız her daim milletin gönlündedir. Ancak siz bu aşağılık sözlerle hem milletimizin gönlünde hem de yargı önünde hesap verecek ve mahkum olacaksınız" dedi.