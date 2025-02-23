AK Parti MKYK\'da devir teslim

Politika

AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Ahmet Büyükgümüş, görevi Erkan Kandemir'den devraldı.

AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Ahmet Büyükgümüş, görevi Erkan Kandemir'den devraldı. Görevi devreden Erkan Kandemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün gerçekleştirdiğimiz 8. Olağan Büyük Kongremizin partimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün, yaklaşık 7,5 yıl boyunca büyük bir onurla yürüttüğüm Teşkilat Başkanlığı görevimi yine teşkilatlarımızın içinden yetişmiş değerli kardeşim Ahmet Büyükgümüş'e devrediyorum. Bu yolda yürümemize vesile olan, duruşuyla bizlere ilham olan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bu süre zarfında birlikte yol yürüdüğümüz teşkilat başkan yardımcılarımıza, koordinatörlerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımızdaki tüm dava arkadaşlarıma, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza ve 11 milyondan fazla üyemize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi. - ANKARA