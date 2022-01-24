AK Parti'nin Ege'deki teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak il başkanlıkları, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile aynı programa katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "sistematik ve gözü dönmüş" şekilde saldırılar düzenlendiğini ifade etti.

Sürekli, söyleyecek sözü olmayan çaresizlerin ya küfürler savurduğunu, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunun ya da saldırıya geçtiğini kaydederek, "Siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz, ona daha sıkı sarılıyoruz." dedi.

Televizyon programında Kabaş'ın, ağır bir hakarette bulunduğunu, program konuklarının da bu hakarete sessiz kalarak ortak olduklarını savunan Sürekli, şöyle devam etti:

"Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklıselim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendirmez. AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

Aydın

Aydın'da, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve bir grup partili, Aydın Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Özmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, halkın teveccühüyle seçimler kazandığının altını çizerek "Ülkemiz, bir yandan son yirmi yılda gerçekleştirdiği yoğun kalkınma hamleleri serüvenine devam ederken, bir yandan da maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek kadar düşük seviyede bir muhalefet anlayışının engellemeleriyle karşı karşıya kalmaktadır." diye konuştu.

Denizli

AK Parti Denizli teşkilatı da Denizli Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

İl Başkanı Yücel Güngör, yapılan hakaretlerin tahammül edilemez seviyede olduğunu vurguladı. Güngör, "Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan bu çirkinliği, antidemokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Manisa

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, il yönetimi ile adliye önünde yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mızın ve milletimizin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet, bir kere daha kendisini göstermiştir." dedi.

Uşak

Uşak Adliyesi önünde basın açıklaması yapan AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ise Erdoğan'ın milletin gönlüne taht kurmuş bir lider olduğunu söyledi.

Artık eski Türkiye'nin olmadığını kaydeden Tuğrul, "Bütün vesayetçi düzenler Allah'ın izniyle, milletimizin iradesiyle, Cumhurbaşkanı'mızın güçlü duruşuyla tarihe karışmış ve çöp olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.