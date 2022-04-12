AK Parti'nin torba yasa teklifi Meclis'te (2) - Son Dakika

AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ'TAN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanlığı'na sundukları 20 maddelik yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Teklifte yer alan 10 maddenin, tasarruf mevduatı ile ilgili düzenlemeleri içerdiğini belirten Elitaş, şunları söyledi:

Türkiye 'de bankalarda yatan tasarruf mevduatlarının 200 bin lirası, sigorta kapsamındaydı. Şimdi yaptığımız düzenleme ile birlikte tüm mevduatlar, tasarruf mevduatı, ticari mevduat, vadeli vadesiz mevduat dahil olmak üzere ve altını çizerek söylüyorum, ticari mevduatlar da dahil olmak üzere bütün mevduatın 200 bin lirası, tasarruf mevduat sigorta fonu kapsamında değerlendirilecek. İkinci önemli maddemiz, 2021 yılının Aralık ayında çıkardığımız kur korumalı mevduatla ilgili bir düzenleme vardı. O dönemde, 1 Ekim 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında bilançolarında bulunan döviz cinsinden mevduatları Türk parasına çevirdikleri takdirde, kambiyo karlarının vergiden muaf olacağı ile ilgili bir düzenleme vardı. Şimdi getirdiğimiz düzenleme ile vatandaşlarımız, ticari mevduat sahipleri, bankalardaki 31 Mart'tan itibaren döviz cinsinden olan mevduatlarını, Türk parasına çevirmeleri takdirde, Kurumlar Vergisi istinasından faydalanacak. 31 Mart 2022 bilançolarında yer alan yabancı paraların, 2022 yılı sonuna kadar, Türk Lirası'na dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kar payları ile diğer kazançlar istisna kapsamına alınmaktadır. Yani eğer bir faiz varsa ya da katılım bankalarının verdiği kar payları varsa onlar da bu kapsam içinde değerlendirilecek."FETÖ DOLAYISIYLA DEVRİDELEN GAYRİ MENKULLER İÇİN DÜZENLEME

Elitaş, daha önce Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bir düzenleme ile ilgili de değişikliğe gittiklerini söyledi. Elitaş ayrıca, FETÖ dolayısıyla fona devredilen gayrimenkullerin ticari iktisadi bütünlük içerisinde olmasıyla ilgili de bir düzenleme yapıldığını aktardı. Varlık Fonu ve ilgili 3 maddede düzenleme yapıldığını da aktarın Elitaş, "Daha önce olduğu gibi Varlık Fonu şirketlerinde yapılan istisnalar, yeni kurulan şirketlerde de devam edilecek" dedi.

Besti KARALAR/ ANKARA,