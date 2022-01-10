Giresun: "Çevre yolu projesinin etüt çalışmalarında sona gelindi" - Son Dakika

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, çevre yolu projesinin etüt çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı.

İl Başkanı Uğur Giresun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Sinop Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda gerçekleştirilen programda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Giresun, Sinop'ta yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler verdi. Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'nin yapım çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Giresun, çevre yolu projesinin etüt çalışmalarında ise sona gelindiğini belirtti.

Giresun, gerçekleşen projeleri, Sinop'un geleceğine yapılmış yatırımlar olarak gördüklerini belirterek, "Gazeteci arkadaşlara teşekkür eder, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım" dedi.

Programa AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun'un yanı sıra, AK Parti Sinop İlçe Başkanı Faruk Şanoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Doğan Can Al ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Eda Özvin katıldı. - SİNOP