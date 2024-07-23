AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bunun katliam yasası gibi sunulması haksızlıktır'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin yapılan eleştirilere yanıt vererek, 'Bunun katliam yasası gibi sunulması haksızlıktır' dedi. Çelik, düzenlemenin hayvan haklarını korumak amacıyla yapıldığını vurguladı.
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23.07.2024 17:13:46. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bunun katliam yasası gibi sunulması haksızlıktır' - Son Dakika
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