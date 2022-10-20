AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

20.10.2022 08:07
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) kimyasal silah kullanmakla suçlayanların, terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklar olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) kimyasal silah kullanmakla suçlayanların, terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklar olduğunu belirtti.

Çelik, terör örgütüne karşı "kimyasal silah kullanıldığı" iddialarına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanların, "alçak bir iftira şebekesinin parçası olduğunu" ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar. Kahraman TSK, terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK'nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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