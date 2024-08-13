AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erbakan'a "siyasi şantaj" yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erbakan'a "siyasi şantaj" yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin

AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten Erbakan\'a "siyasi şantaj" yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'ın, "Belediye başkanlarımızın faaliyetlerini engelleyerek onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti'ye transfer etmeye çalışıyorlar" açıklamasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yanıt verdi. Çelik, "Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir." dedi.

13.08.2024 22:03
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, "Belediye başkanlarımızın faaliyetlerini engelleyerek onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti'ye transfer etmeye çalışarak milletimizin 31 Mart'ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak, ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değil." açıklamasına yanıt verdi. Çelik, "Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir." ifadelerini kullandı.

ERBAKAN'DAN AK PARTİ'YE "SİYASİ ŞANTAJ" SUÇLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin AK Parti'ye katılacağını açıklamasının ardından istifalar gelmeye başladı. 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 44.46 oy alarak Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde, Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Emrullah Akpunar partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kararın ardından açıklama yapan Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, "Belediye başkanlarımızın faaliyetlerini engelleyerek onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti'ye transfer etmeye çalışıyorlar." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erbakan'a 'siyasi şantaj' yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BELEDİYE BAŞKANLARINI TÖHMET ALTINDA BIRAKMAYA ÇALIŞIYORLAR

Erbakan'a yanıt gecikmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yeniden Refah Partisi hür iradeleriyle AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren Belediye Başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalışmaktadır.

"YRP YEREL SEÇİMLERDE ESKİ AK PARTİLİLERE TEKLİF GÖTÜRDÜ"

Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Sadece bu amaçla, geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur.

"EN BAŞTA KENDİLERİ BU KAVRAMLARI DİKKATE ALSINLAR"

Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erbakan'a 'siyasi şantaj' yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin

"ÖZELLİKLE BİLİNMESİNİ İSTERİM Kİ..."

Öte yandan İstifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Akpunar şunları söyledi: "Aziz hemşehrilerim; gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğimin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki, o da bizim şiarımızın; nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım, tek gayemizin hemşehrilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erbakan'a 'siyasi şantaj' yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erbakan'a 'siyasi şantaj' yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nejdet Aydemir: Yrp kimseye seçimi kazanma derdinde değildi kendi adayı kazanmadıktan sonra kim kazanırsa kazansın yrp ye dert değil halk kimi tercih ederse kazansın. 22 53 Yanıtla
  • Mehmet KOÇHAN: biri Ömer çeliğe siyasi partilerin kuruluş amacını anlatmalı. bir parti kuruluyorsa veya seçime gidiyorsa bunun bir nedeni vardır oda yönetme yetkisi. kurulan partiler CHP yada AKP ye su devsirmek için kurulmazlar. Adam girmiş adayını çıkarmış belediyeyi almış sen kalkiyorsun diyorsun ki efendim seçime gitmekle akp ye ihanet etmiş. yok yaaa... Ne yapacaktı ilkelerini bir tarafa bırakıp sizin ekmeğinize yağ mı surseydi 32 11 Yanıtla
  • poyraz can: yeniden refahın yükselişini durduramayacaksınız, ne yaparsanız yapın değişimi durduramayacaksınız !!!!!!!!!! 3 5 Yanıtla

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