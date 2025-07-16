AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki

16.07.2025 11:50
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel yönetme ve muhakeme yeteneğini kaybetmiş bir siyaset biçimi arıyorsa kendi sözlerine, toksik siyaset tarzına ve hiçbir meseleyi yönetememe haline bakmalıdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel yönetme ve muhakeme yeteneğini kaybetmiş bir siyaset biçimi arıyorsa kendi sözlerine, toksik siyaset tarzına ve hiçbir meseleyi yönetememe haline bakmalıdır. Ortaya koyduğu 'siyasi muhakeme'nin ise CHP'yi ağır bir zihinsel ve siyasi vesayet altına soktuğunun ispatı olduğu artık ilan edilmiştir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği sözlerin her türlü siyasi adaptan ve ahlaki tutumdan yoksun olduğunu kaydetti. Çelik, "Özgür Özel, 'muteber siyasetçi'nin kim olduğuna CHP'nin değil, milletin karar verdiğini yine anlamamış. Milletimizin Cumhurbaşkanımıza muteber bir siyaset ve devlet adamı olarak seçimlerde defalarca onay verdiği tarihi ve siyasi bir hakikattir. Özgür Özel'in temsil ettiği zihniyet ise milletin muteber kabul ettiğiyle kavga etmek üzerine kuruludur" dedi.

Çelik, "Özgür Özel 'yönetme kabiliyeti' ve 'muhakeme' tartışması açmak istiyorsa, bunun sonuçları kendisi açısından çok ibretlik neticeler verir. Kendisinin 'yönetme kabiliyeti'nin partisinin her yerinden fışkıran skandallardan ibaret olduğu görülüyor. Ortaya koyduğu 'siyasi muhakeme'nin ise CHP'yi ağır bir zihinsel ve siyasi vesayet altına soktuğunun ispatı olduğu artık ilan edilmiştir. Özgür Özel kendi sözlerine siyasi muhakeme diyorsa, bunun siyasi hayatımıza müdahale için yabancılara davetiye gönderen 'güdümlü bir muhakeme' olduğu açıktır. Başkalarının muhakemesini kopyalayarak sözde siyaset yapanların söylediklerinin hiçbir itibarı yoktur" ifadelerini kullandı.

"Özgür Özel 'yönetme ve muhakeme yeteneğini kaybetmiş' bir siyaset biçimi arıyorsa kendi sözlerine, toksik siyaset tarzına ve hiçbir meseleyi yönetememe haline bakmalıdır" diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanınımızın sözlerinin ve iradesinin kıymetini milletimiz ve tüm dünya takdir etmiştir. Özgür Özel'in ve benzerlerinin bu kıymeti anlayacak siyasi kabiliyeti ve kapasitesi yoktur." - ANKARA

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Ömer Çelik, AK Parti, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki - Son Dakika

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