AK Parti Sözcüsü: Darbeler ve postmodern darbeler ülkemize kötülük etmek isteyenlerin aracısıdır

Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Darbeler ve postmodern darbeler sadece ülkemize kötülük etmek isteyenlerin aracısı olmuştur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 28 Şubat postmodern darbesinin 27. yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaptı. Sözcü Çelik, "28 Şubat postmodern darbesi denilen millet düşmanı girişimin yıldönümündeyiz. Bu millet düşmanı girişimi bir kere daha tarih önünde mahkum ediyoruz. Her çeşit darbe ve postmodern darbe bu ülkeye yapılmış en büyük kötülüktür. Hukuk dışı vatanseverlik diye bir şey olmaz. Darbeler ve postmodern darbeler sadece ülkemize kötülük etmek isteyenlerin aracısı olmuştur. Gerçek vatanseverlik Cumhuriyete, demokrasiye, meşru siyasete, millet iradesine ve hukuka sahip çıkmaktır. Millet iradesine karşı çıkan her girişim millete düşmanlıktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin temel değerlerine, Cumhuriyete, demokrasiye, meşru siyasete ve millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadelerini kullandı. - ANKARA