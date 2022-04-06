AK Parti teşkilatı iftar programında bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve aileleri için iftar programı düzenledi.

AK Parti il binasından düzenlenen programa Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri aileleriyle birlikte katılım sağladı. Yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğe değinen AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Bugünkü iftarımızı Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyelerimiz ve kıymetli aileleriyle birlikte yaptık. Aramızdaki beraberliği perçinlemek için Ramazan ayını bir fırsata dönüştürme gayreti içindeyiz. Rabbim, birliğimize ve beraberliğimize göz dikenlere fırsat vermesin" dedi.

İl Başkanı Yıldırım, programa katılımlarından dolayı parti üyelerine ve ailelerine teşekkür etti. - BİLECİK