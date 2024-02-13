AK Parti ve BBP Heyetleri Belediye Meclis Üyelikleri Üzerinde Çalışmalar Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti ve BBP Heyetleri Belediye Meclis Üyelikleri Üzerinde Çalışmalar Yaptı

AK Parti ve BBP Heyetleri Belediye Meclis Üyelikleri Üzerinde Çalışmalar Yaptı

AK Parti ve Büyük Birlik Partisi (BBP) heyetleri, AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldi. Görüşmede, BBP heyeti Genel Sekreteri Ahmet Yelis, Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ile Alaattin Çakır, AK Parti heyeti ise Efkan Ala, Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Yılmaz Ziya yer aldı. Büyükşehirlerin ilçelerindeki belediye meclis üyelikleri üzerinde çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Heyetlerin bu hafta içinde bir kez daha bir araya gelecekleri belirtildi.

13.02.2024 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti ve Büyük Birlik Partisi (BBP) heyetleri, AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldi.

Görüşmede; BBP heyetinde Genel Sekreteri Ahmet Yelis, Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ile Alaattin Çakır, AK Parti heyetinde ise Efkan Ala, Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Yılmaz Ziya yer aldı. Görüşmede, Büyükşehirlerin ilçelerindeki belediye meclis üyelikleri üzerinde çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Meclis üyelerinin büyükşehirlerde ve ilçelerdeki durumu müzakere edildi. Ayrıca, ilçeler konusunda da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Heyetlerin bu hafta içinde bir kez daha bir araya gelecekleri öğrenildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti ve BBP Heyetleri Belediye Meclis Üyelikleri Üzerinde Çalışmalar Yaptı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 23:31:54. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti ve BBP Heyetleri Belediye Meclis Üyelikleri Üzerinde Çalışmalar Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement