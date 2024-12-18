AK Partili Birinci'den Davutoğlu'ndan sonra Akşener'e açık çağrı - Son Dakika
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Politika

AK Partili Birinci'den Davutoğlu'ndan sonra Akşener'e açık çağrı

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Eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan sonra İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'e de AK Parti'ye katılma çağrısı yaptı. "Aile buradaysa, evlatlar dışarda olmaz, olamaz." diyen Birinci, "Sayın Akşener'in de, bu birliktelikte, bu çınarın altında yer alması, gönülleri samimi insanların beklentisidir." dedi.

18.12.2024 11:44  Güncelleme: 12:20
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AK Parti'den istifa ettikten sonra Gelecek Partisini kuran Ahmet Davutoğlu'nun "Ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadığı" yönündeki sözleri siyaset kulislerini hareketlendirdi. Bunun üzerine AK Parti Eski MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Davutoğlu'nun AK Parti'ye dönmesi yönünde çağrıda bulundu. Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Davutoğlu'na çağrısını yinelerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerini hatırlayarak eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de AK Parti'ye katılma çağrısı yaptı.

"AİLE BURADAYSA EVLATLAR DIŞARIDA OLMAZ"

Birinci, "Unutmayın, daha önce AK Partimizin dışında kalan, muhalif olan, başka partilerin mensupları, farklı ideolojilerdeki çok önemli isimler, partimizin çatısı altında çok büyük işler başarmış, yük almış, can siperane çalışmış ve çalışmaya devam etmektedirler. Kısa süreli bir ayrılık, her ailede imkan dahilindedir. Aile buradaysa, evlatlar dışarda olmaz, olamaz. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünya karşımızdayken, bizim ailemize, evimize destek olmamız, birlik olmamız, beşer planında üzerimize "vaciptir"." ifadelerini kullandı.

AKŞENER'E AÇIK DAVET

Davutoğlu'nun geçmiş sorgulamalarla vakit kaybeden yuvasına dönmesi gerektiğini söyleyen Birinci, "Son olarak da şunu ifade ediyorum. Hemen sonrasında, Sayın Akşener'in de, bu birliktelikte, bu çınarın altında yer alması, gönülleri samimi insanların beklentisidir. Jeopolitik gerekleri görüp, Büyük Liderin ve Sayın Devlet Bahçeli'nin "iç cephe" vurgusunun gereğini ifa etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak, bizim için bir mecburi bir vazifedir. Vakit tefrika değil, birleşme vaktidir. Vesselam." dedi.

AK Partili Birinci'den Davutoğlu'ndan sonra Akşener'e açık çağrı

NE OLMUŞTU?

Ahmet Davutoğlu, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin politikalarını destekleyen açıklamalarda bulunmuştu. Davutoğlu, "AK Partili kardeşlerim ben size küsmüş, kırılmış değilim. Sizin içinizden çıktım, hala manen sizin aranızdayım" ifadesini de kullanmıştı. Davutoğlu'nun bu sözlerine karşılık Birinci ise, "Daha önce de ifade ettim. Eleştirileceğimi bilebile yineliyorum. Bu ayrılık yapaydır. AK Parti kurullarının kararlarına disiplinle ram olarak bu kardeşlerimizin, AK Parti çatısında siyaset yapabilmelerinin önü açılmalıdır. Milletvekilleri dahil..." demişti.

AK Partili Birinci\'den Davutoğlu\'ndan sonra Akşener\'e açık çağrı

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Son Dakika Politika AK Partili Birinci'den Davutoğlu'ndan sonra Akşener'e açık çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ferudun Ozmen:
    Zaten bir duruşları karekterleri yok ki başından beri saraya çalışan güya muhalefet parti başkanları. 17 6 Yanıtla
  • k K:
    Eğer sarayda hesap Sormazsam namussuzum serefsizim demişmiydi meral teyze. Şimdi ne yüzle AKP'ye katılacak. katılırsa hangi iyi partili akp e oy verir. 14 4 Yanıtla
  • sezai duran:
    Bak bak bakkkkkk yine sinsi planlar var yine bir hesap var ama artık yemezler akşener karaşener sizi kurtaramaz 14 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Meral Akşener Doğru Yolu Bulacaktır 6 5 Yanıtla
  • k K:
    2 sini alırsanız ancak o zaman CHP'nin oyları artar bir numaralı muhalefet olur. ülkenin kötü durumuna onlarda ortak olur . 7 2 Yanıtla
  • k K:
    Eğer az zekalı Kılıçdaroğlu Davutoğlu'na bu milletvekilleri vermeseydi. Siz Davutoğlu'nun yüzüne bakmazdınız. Eğer Kılıçdaroğlu iyi Parti'yi parlamaya taşımasaydı. Siz iyi Parti'nin yüzüne bakmazdınız İşte CHP bundan kaybediyor. işte Akp bu ne denle 22 senedir iktidar. 7 2 Yanıtla
  • Aa:
    ayak oyunları bunlar tek amaçları Erdoganin tekrar adaylığı.Anayasa için ugrasiyorlar 6 1 Yanıtla
  • Sebahattin Yakar:
    gelirler merak etme çünkü ikiside dansoz 6 1 Yanıtla
  • Ahmet yesil:
    apoyu alın. dem komple sizde 3 1 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Akşener siyaseti bıraktığı halde, durduk yere AKP ye katılırsa, İYİ partinin eriyen oyları iyice erir, tabela partisine döner, tıpkı DSP gibi. Partinin üye sayısı önemli ölçüde azalır. 1 3 Yanıtla
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