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AK Partili Bülent Turan: Döviz nasıl durmuşsa, benzer adımlar enflasyonda da atıldığında bunu karşılığını göreceğiz - Son Dakika

AK Partili Bülent Turan: Döviz nasıl durmuşsa, benzer adımlar enflasyonda da atıldığında bunu karşılığını göreceğiz

14.02.2022 13:57

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan katıldığı canlı yayında Türkiye ekonomisinin durumuna değindi. Turan, "Şu an krizimiz var kabul ediyorum. Bu bedeli beraber taşıyacağız milletimizle. Fakat göreceksiniz döviz nasıl ki çok yukarı bir trendde ilerlerken bir anda durmuşsa, benzer yaklaşımlar, benzer adımlar, enflasyonda da atıldığında bunun karşılığını görmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Habertük TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Şu an krizimiz var kabul ediyorum. Bir problemimiz var kabul ediyorum" derken, "Bu bedeli beraber taşıyacağız milletimizle" ifadesini kullandı.

"DÜNYADA HER ÜLKEDE BENZER KRİZLER VAR"

Pandemiden kaynaklı konjonktürel bir sorun olduğunu söyleyen Turan, "Dünyada her ülkede benzer krizler var az veya çok. Çok güçlü ekonomilerde daha az hasar var" diye konuştu.

"HASARIN AZALTILMASI İÇİN ADIM ATMA İHTİYACI DUYDUK"

"Bizim gibi kırılgan ekonomilerde daha fazla hasarlar var. Bu gayet doğal. Biz bu sorunun azaltılması, hasarın azaltılması için adım atma ihtiyacı duyduk" değerlendirmesinde bulunan Turan şu ifadelerle devam etti:

"Dövizi tek başına düşürdük. Muazzam bir artış seyri varken hatta arkadaşlarımız bile bir umutsuzluğa kapılmışken, bir özel toplantı sonrası havanın değiştiğini gördük. Nasıl ki kur artık Türkiye'de bir kriz olmaktan çıktıysa, çok kısa süre içerisinde göreceksiniz enflasyon da çıkmaya başlayacak. Şu an krizimiz var kabul ediyorum. Bir problemimiz var kabul ediyorum. Bu bedeli beraber taşıyacağız milletimizle. Fakat göreceksiniz döviz nasıl ki çok yukarı bir trendde ilerlerken bir anda durmuşsa, benzer yaklaşımlar, benzer adımlar, enflasyonda da atıldığında bunun karşılığını görmeye başlayacağız."

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Bülent Turan, AK Parti, Türkiye, Döviz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Bülent Turan: Döviz nasıl durmuşsa, benzer adımlar enflasyonda da atıldığında bunu karşılığını göreceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Bülent Turan: Döviz nasıl durmuşsa, benzer adımlar enflasyonda da atıldığında bunu karşılığını göreceğiz - Son Dakika
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