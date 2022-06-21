AK Partili Çilez: "Libya tezkeresinde CHP ve HDP'nin tutumları bizi şaşırtmadı" - Son Dakika
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AK Partili Çilez: "Libya tezkeresinde CHP ve HDP'nin tutumları bizi şaşırtmadı"

21.06.2022 21:45
AK Partili Çilez: "Libya tezkeresinde CHP ve HDP'nin tutumları bizi şaşırtmadı"

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Libya tezkeresine "hayır" oyu veren HDP ve CHP'nin tutumlarının kendilerini şaşırtmadığını söyledi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Libya tezkeresine "hayır" oyu veren HDP ve CHP'nin tutumlarının kendilerini şaşırtmadığını söyledi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri sırasında siyasi parti gruplarının ne yönde oy vereceklerini açıkladığını belirtti.

HDP'li milletvekillerinin konuşmalarının devletin ve milletin çıkarlarından uzak olduğunu, CHP'nin de politikalarını HDP'ye bel bağlamış şekilde yürüttüğünü ifade eden Çilez, "Tezkereye hayır oyu vereceğini açıklayan HDP ve CHP'nin tutumları bizi şaşırtmadı." dedi.

Libya ve diğer ülkelerdeki Türk askeri varlığına karşı çıkan HDP'nin Türkiye'nin sınırlarının hemen ötesindeki yabancı askeri varlığa tek kelime etmeyişlerinin manidar olduğunu dile getiren Çilez, "ABD'nin Yunanistan'da açtığı üslere, Suriye ve Irak'ta yapılan silah yığınaklarına, uçaklar dolusu mühimmata ses çıkarmayanların bugün Türk askeri varlığının bu bölgelerde olmasına karşı çıkmasını aziz milletimizin takdirine bırakıyorum." diye konuştu.

Çilez, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine de ret oyu verdiğini anımsatarak, "Buna ret verirken, diğer yandan da PKK ile mücadele edeceğini, Kandil'i yıkacağını söyleyen CHP Genel Başkanı çelişkiyi ortaya koymuştu." ifadesini kullandı.

Hasan Çilez, Atatürk'ün 1911 yılında Osmanlı subayı olarak Libya cephesindeyken yazdığı, "...Vatanın bu sıcak ve samimi ufuklarını tamamen temizlemedikçe gemilerimizin Tobruk, Derne, Trablusgarp ve Bingazi limanlarında demir atmış olduklarını görmedikçe vazifemizi bitirmemiş olduğumuzu ihtar ediyorum." şeklindeki mektubunu da okudu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Partili Çilez: 'Libya tezkeresinde CHP ve HDP'nin tutumları bizi şaşırtmadı' - Son Dakika

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