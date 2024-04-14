Seçimi kaybeden eski Belediye Başkanı Ekrem Yavaş\'tan tepki çeken paylaşım: Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor

DORUĞUN GERZESİ:

sana baktığımda ben ne görüyorum bilmiyorum ama seçimi kaybeden bir insnın tatil yapma hakkı olan vatandaşa verdiği tepki ancak bu kadar perhasız olabilşrdi.

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Zekeriya Ünlü: pervasız 117 19