AK Partili Başkan'dan hakkını arayan vatandaşa sert sözler: Hadsizlik yapma, akıllı ol

Konya'nın Karatay ilçesinde bugün Aksapark Konut Yapı Kooperatifi'nin temel atma töreni yapıldı. Törene katılan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile bir vatandaş arasında tartışma yaşandı. İkili arasındaki tartışma, bir yurttaşın çektiği görüntülere yansıdı.

"DENSİZLİK, HADSİZLİK YAPMA, AKILLI OL"

Toplu konutun yapıldığı alanda hakkının yendiğini ileri süren vatandaş, Angı'ya derdini anlatmaya çalıştı. Angı, vatandaşa "Sen bu kafayla gittiğin sürece hiç kusura bakma, hep sen haklısın, herkes suçlu" dedi. Yurttaş da Angı'nın sözleri üzerine, "Sana baki değil bu makamlar, benimle öyle konuşmaya hakkın yok senin" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Angı'nın vatandaşa, "Densizlik, hadsizlik yapma, akıllı ol" dediği duyuldu.

"HER TARAFIN YANLIŞ, BİR DOĞRUN YOK"

Tartışma yatıştırılmak istenirken vatandaşın "Benim nerem yanlış" demesi üzerine Angı, "Her tarafın yanlış ya, bir doğrun yok" diye karşılık verdi. Vatandaşa ise Angı'ya, "Sen doğru olduğun için şimdi bu makamında bir dur bakalım" dedi. Vatandaş, daha sonra çevredekiler tarafından Angı'nın yanından uzaklaştırıldı.