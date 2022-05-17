AK Partili Başkan'dan hakkını arayan vatandaşa sert sözler: Hadsizlik yapma, akıllı ol - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Başkan'dan hakkını arayan vatandaşa sert sözler: Hadsizlik yapma, akıllı ol

17.05.2022 18:37

Konya'da gerçekleşen bir temel atma töreninde AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile hakkının yendiğini düşünen bir vatandaş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında vatandaşın "Sana baki değil bu makamlar, benimle öyle konuşmaya hakkın yok senin" ifadelerine cevap olarak Angı, "Densizlik, hadsizlik yapma, akıllı ol" dedi. O anlar kameraya saniye saniye kaydedildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde bugün Aksapark Konut Yapı Kooperatifi'nin temel atma töreni yapıldı. Törene katılan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile bir vatandaş arasında tartışma yaşandı. İkili arasındaki tartışma, bir yurttaşın çektiği görüntülere yansıdı.

"DENSİZLİK, HADSİZLİK YAPMA, AKILLI OL"

Toplu konutun yapıldığı alanda hakkının yendiğini ileri süren vatandaş, Angı'ya derdini anlatmaya çalıştı. Angı, vatandaşa "Sen bu kafayla gittiğin sürece hiç kusura bakma, hep sen haklısın, herkes suçlu" dedi. Yurttaş da Angı'nın sözleri üzerine, "Sana baki değil bu makamlar, benimle öyle konuşmaya hakkın yok senin" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Angı'nın vatandaşa, "Densizlik, hadsizlik yapma, akıllı ol" dediği duyuldu.

"HER TARAFIN YANLIŞ, BİR DOĞRUN YOK"

Tartışma yatıştırılmak istenirken vatandaşın "Benim nerem yanlış" demesi üzerine Angı, "Her tarafın yanlış ya, bir doğrun yok" diye karşılık verdi. Vatandaşa ise Angı'ya, "Sen doğru olduğun için şimdi bu makamında bir dur bakalım" dedi. Vatandaş, daha sonra çevredekiler tarafından Angı'nın yanından uzaklaştırıldı.

YORUMLAR
500
Mehmet Balık: 'Akp İktidarının Yurttaşlar Açlıktan Kırılırken Sürdürdüğü Sefanın Hesabı Elbet Bir Gün Sorulacaktır' Mehmet Balık: 'Akp İktidarının Yurttaşlar Açlıktan Kırılırken Sürdürdüğü Sefanın Hesabı Elbet Bir Gün Sorulacaktır' Karatay'ın 42. toplu konut hamlesi Aksapark'ın temeli atıldı Karatay'ın 42. toplu konut hamlesi Aksapark'ın temeli atıldı
Kaynak: ANKA

AK Parti, konut, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Başkan'dan hakkını arayan vatandaşa sert sözler: Hadsizlik yapma, akıllı ol - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:50:45. #1.11#
SON DAKİKA: AK Partili Başkan'dan hakkını arayan vatandaşa sert sözler: Hadsizlik yapma, akıllı ol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement