AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı! - Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkanı'nın aldığı 4 yıl 11 ay hapis cezasının onanmasının yankıları sürerken siyasi isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Muhalefet kanadı alınan karara sert bir şekilde tepki gösterirken, Cumhur İttifakı, kararın doğru olduğunu savundu. Konuya ilişkin AK Partili Şamil Tayyar'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi.

"KAFTANCIOĞLU KARARINDAKİ İNCE İŞÇİLİK"

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından konuya dair yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Seçim süreçleri böyledir. Ordu ve yargı dahil bürokraside çoğunluk izler, havayı koklar, ona göre pozisyon alır. 'Bizden' dediğin kadroların 'kimden' olduğunu başın dara düşünce anlarsın. Özetle; Kaftancıoğlu kararındaki ince işçilik, ne çok şey anlatıyor?"

PAYLAŞIM KISA SÜRE İÇİNDE SİLİNDİ

AK Partili Tayyar, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımı bir kaç saat içerisinde kaldırdı. Tayyar paylaşımı neden kaldırdığına ilişkin bir açıklama yapmadı.