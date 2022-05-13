AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı! - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!

13.05.2022 22:31

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, 4 yıl 11 ay hapis cezası alan Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tayyar, paylaşımında "Kaftancıoğlu kararındaki ince işçilik, ne çok şey anlatıyor?" dedi. Yapılan paylaşım, bir kaç saat içerisinde silindi.

CHP İstanbul İl Başkanı'nın aldığı 4 yıl 11 ay hapis cezasının onanmasının yankıları sürerken siyasi isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Muhalefet kanadı alınan karara sert bir şekilde tepki gösterirken, Cumhur İttifakı, kararın doğru olduğunu savundu. Konuya ilişkin AK Partili Şamil Tayyar'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi.

"KAFTANCIOĞLU KARARINDAKİ İNCE İŞÇİLİK"

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından konuya dair yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Seçim süreçleri böyledir. Ordu ve yargı dahil bürokraside çoğunluk izler, havayı koklar, ona göre pozisyon alır. 'Bizden' dediğin kadroların 'kimden' olduğunu başın dara düşünce anlarsın. Özetle; Kaftancıoğlu kararındaki ince işçilik, ne çok şey anlatıyor?"

AK Partili Şamil Tayyar, Canan Kaftancıoğlu ile ilgi paylaşım yaptı! Saatler içinde gönderiyi sildi

PAYLAŞIM KISA SÜRE İÇİNDE SİLİNDİ

AK Partili Tayyar, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımı bir kaç saat içerisinde kaldırdı. Tayyar paylaşımı neden kaldırdığına ilişkin bir açıklama yapmadı.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun 'seçim güvenliği' açıklamasına tepki Açıklaması AK Parti'li Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun 'seçim güvenliği' açıklamasına tepki Açıklaması AK Parti'li Dağ, Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararını değerlendirdi Açıklaması AK Parti'li Dağ, Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararını değerlendirdi Açıklaması

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Canan Kaftancıoğlu, Şamil Tayyar, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı! - Son Dakika


Son Dakika
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
21:40 Dekolteli kıyafetiyle Ahmet Çakar tarafından eleştirilen Melis Sezen ilk kez konuştu: Ruhumuz nasıl isterse öyle
20:55 Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde konuşma yaptı: Yalnız da kalsak mücadelemizi sürdüreceğiz
20:54 Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 22:44:40. #1.11#
SON DAKİKA: AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement