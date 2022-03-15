AK Partili Subaşı: "Muhalefet, bu başarı hikayesini (Antalya Diplomasi Forumu) görmezden geliyor" - Son Dakika
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AK Partili Subaşı: "Muhalefet, bu başarı hikayesini (Antalya Diplomasi Forumu) görmezden geliyor"

15.03.2022 18:21
AK Partili Subaşı: "Muhalefet, bu başarı hikayesini (Antalya Diplomasi Forumu) görmezden geliyor"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, muhalefetin Antalya Diplomasi Forumu'na yönelik tutumuna ilişkin "Dünya ilgiyle izlerken övgüyle bahsederken mankurtlaşmış bir zihniyete sahip muhalefet, bu başarı hikayesini görmezden geliyor.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, muhalefetin Antalya Diplomasi Forumu'na yönelik tutumuna ilişkin "Dünya ilgiyle izlerken övgüyle bahsederken mankurtlaşmış bir zihniyete sahip muhalefet, bu başarı hikayesini görmezden geliyor." dedi.

Subaşı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarını Antalya'da buluşturduğunu hatırlatarak iki ülkenin, Türkiye'nin arabuluculuğunu kabul etmesinin önemini dile getirdi.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye'yi birçok ülkenin devlet başkanı, başbakanı ve bakanlarının ziyaret ettiğini hatırlatan Subaşı, Rusya-Ukrayna savaşına son verecek barışçıl adımların Türkiye'de atıldığını belirtti.

Dünya ülkelerinin, Türkiye'nin diplomasi başarısını takdir ettiğini ancak muhalefetin bu duruma sessiz kaldığını söyleyen Subaşı, "Dünya ilgiyle izlerken övgüyle bahsederken mankurtlaşmış bir zihniyete sahip muhalefet, bu başarı hikayesini görmezden geliyor. CHP Genel Başkanı'nın ifadesiyle Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çapsız dışişleri bakanı, başbakanı olan bir zat adeta kıskançlık krizine giriyor, ağzından çıkanı kulağı duymuyor." ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "Sayın Erdoğan, yalvar yakar İsrail Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'ye getirdi." paylaşımını eleştiren Subaşı, "Mister Davutoğlu, sen Dışişleri Bakanı olmuşsun, Başbakan olmuşsun ama kendi stratejik çukurundan çıkamamışsın ve çok önemli bir şeyi öğrenememişsin; Türkiye Cumhuriyeti hiç kimseye yalvarmaz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan asla kimseye yalvarmaz. Sayın Erdoğan bir dünya lideridir." değerlendirmesini yaptı.

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Antalya Diplomasi Forumu, Muhalefet, Türkiye, Subaşı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Subaşı: 'Muhalefet, bu başarı hikayesini (Antalya Diplomasi Forumu) görmezden geliyor' - Son Dakika


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