AK Partililer arasında oy aralığı gerilimi! Metin Külünk'ten yüzde 34-36 diyen Şen'e "tuzağa düştü" yorumu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı bir programda "Doların 18 lira olduğu dönem AK Parti'nin oyları yüzde 40'ın altındaydı, paketten sonra 40'ın üstüne çıktı. Sonra bu fiyatlarla, faturalarla tekrar geriye düştü. Şu an 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor. Düzenlemeden sonra tekrar yükselme trendine girecektir" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk bugün, Şen'in AK Parti'nin oy oranına ilişkin olarak "Yüzde 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor" açıklaması yapmasını isim vermeden eleştirdi.

"ANKETLER POLİTİZE OLMUŞTUR"

Twitter hesabından "Seçmene ve AK Parti'ye anket tuzağı" başlığı altında çok sayıda paylaşım yapan Külünk şu ifadeleri kullandı: "AK partinin anketlerde "Oy kaybı" yaşadığına dair sözde bir mutabakat var. Öyle mi? Siyasi partilerin oy kaybı veya artması demokrasinin bağışıklık sistemidir. Fakat Türkiye'de anketler konusu sorunlu bir uygulama türüdür. Çünkü anketlerin 'sorduk cevap verdiler' gerçeği ile 'cevaba göre soru sorduk, yoruma göre cevap aldık' taktikleri artık karışmıştır. Yani anketler konusu artık politize olmuştur. Şimdi bu iddiamıza somut örnekler verelim.

"AK PARTİ'NİN İRADE OYU YÜZDE 38-40'TIR"

Örneğin Türkiye'de ne yaşanırsa yaşansın; anketlerden yola çıkarak hangi yorum yapılırsa yapılsın; sandıktan partilere çıkan oy oranları içinde "değişmeyen oy yüzdeliği"diye bir "irade oyu" vardır. Yani anket sorularında hangi oyunu yaparsanız yapın bu "irade oyu" gerçeğini örtemezsiniz. Mesela yapılan anketlerde CHP için oyu düştü veya arttı deseniz bile bu gerçeği yansıtmaz. Çünkü CHP'nin bir "irade oy" aralığı var ve bu %22-25 aralığıdır. Şimdi soru şudur. AK Parti'nin "irade oy" aralığı nedir? 20 yıllık tüm anket ve sandık sonuçlarına bakın; tereddütsüz AK Parti "irade oy" aralığı %38-40 aralığıdır. Hiçbir anket bu aralığı örtemez ve inkar edemez.

"BU TUZAĞA DÜŞEN AK PARTİLİLER ÇIKABİLİR"

Dolayısıyla bu aralar anketlerde AK Parti'nin oy aralığını %34-36 aralığında göstermek sadece politik spekülasyondur ve tuzaktır. Bu tuzağa düşen AK partililer de çıkabilir. Mesela 'Dolar 18 TL iken anketlerde AK parti oyu %36 idi. Dolar 13'e çekilince oylar %40üstüne çıktı. Gaz-elektrik Faturalar yüksek çıkınca oy oranı tekrar %36 döndü…' şeklinde açıklamalar yapılabiliyor. Oysa burada hem mantık hem metot hatası var. Siz dolar 18 iken sokakta anket yaparsanız çıkan oy oranı "irade oy" değildir; "iletişim oyu" refleksidir.

"İRADE OYU İLE İLETİŞİM OYU ARASINDAKİ FARKI BİLMEYEN ANKET ZEKASI OLABİLİR Mİ?"

Yani AK Parti'ye oy vermeme kararı değil; AK Parti'ye mesajdır. Nitekim siz halkı memnun edecek uygulamalarda sokağa çıkın bu sefer de oy artar. Oysa bu artma da sadece iletişim oyudur. İrade oyu ile iletişim oyu arasındaki farkı bilmeyen bir AR-GE veya ANKET zekası olabilir mi? Nitekim Millet ittifakı aylardır şunu kabul ediyor: AK Parti'ye gitmeyen oy neden bize gelmiyor… Demek ki henüz bir irade oy kaybı yaşanmıyor.

"SEÇMENİN İRADESİNİ KÜÇÜMSEMİŞ OLURSUNUZ"

AK Parti'de bir "iletişim oyu" kaybı var ve bu doğru yönetilmezse yavaş yavaş irade oy kaybına dönebilir. İrade oy dediğiniz şey haftalar içinde ve olaylara göre hızla inip çıkmaz. Toplam bir karar ile oluşur. Ayrıca seçmenin CB Erdoğan ile ilgili irade oy aralığı partisinin üstündedir ve aralığı %45 altına hiç düşmemiştir. AK Parti'nin irade oy kaybı ekonomik sebeplerle etkileniyor; ancak sokak anketleriyle bunu %35 civarına indirmek bir tuzaktan ibarettir. Eğer bu irade oyu olsaydı; o zaman AK Parti'den kopan irade Millet ittifakı partilerine gitmiş ve irade oyu yer değiştirmiş olurdu.

Oysa bu gerçekleşmiş değil. Siz bunu 'AK Parti'den kesin koptular fakat gidecekleri yerde kararsızlar' şeklinde izah ederseniz; yanılırsınız ve seçmenin iradesini küçümsemiş olursunuz. Dolayısıyla AR-GE zekasından beklenen irade oy grafiği ile olaylara endeksli iletişimde oy grafiği arasındaki makas farkının analizini yapmaktır."