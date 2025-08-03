Aka'dan BASKİ'ye Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Aka'dan BASKİ'ye Sert Tepki

Aka\'dan BASKİ\'ye Sert Tepki
03.08.2025 21:29
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AK Parti Karesi İlçe Başkanı Aka, Toygar Mahallesi'ndeki su patlaklarına BASKİ'nin ilgisizliğini eleştirdi.

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, Toygar Mahallesi'nde günlerdir onarılmayan su patlaklarına ve BASKİ'nin ihmalkarlığına sert tepki gösterdi.

Toygar Mahallesinde onarılmayan su kaçakları ve patlakların BASKİ tarafında yapılmamasına tepki gördü. Toygar Mahallesi Muhtarı Osman Köse'ye tam destek veren Başkan Aka, su israfının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Başkan Aka açıklamasında şu ifadelere yer verdİ; " Balıkesir'in dört bir yanında olduğu gibi, Toygar Mahallemizde de BASKİ'nin duyarsızlığı artık tahammül sınırlarını aşmış durumda. Su patlakları günlerce onarılmıyor, mahalle aralarında tonlarca su boşa akıyor. Kuraklığın kapıda olduğu böyle bir dönemde bu israfın vebalini kim üstlenecek? Toygar Mahalle Muhtarı Osman Köse, yıllardır gecesini gündüzüne katarak mahallesine hizmet ediyor. Vatandaşın derdiyle dertlenen, sorunları tespit edip ilgili kurumlara bildiren, çalışkan ve özverili bir muhtardır. Fakat ne yazık ki, BASKİ'nin vurdumduymaz tutumu nedeniyle Osman Muhtarımızı da vatandaşla karşı karşıya getiriyorlar" dedi.

Başkan Aka sözlerini şöyle tamamladı : "Şu an Toygar'da tam 6 farklı noktada patlak su hattı var ve günlerdir bu patlaklara hiçbir müdahale yapılmıyor. Su taşıyor, yollar kazılıyor ama ortada çözüm yok. Üstüne üstlük, bu alanların asfaltlanması için de yine muhtarlarımız kendi çabalarıyla mücadele veriyor." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Toygar Mahallesi, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Karesi, Yaşam, Son Dakika

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