Akbaşoğlu'ndan CHP'ye Tepki

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan gerginlikle ilgili açıklamada bulundu.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Devletimizin temsilcilerine saygısızlık, milletimize yapılmış bir hakarettir. CHP tarafından İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya karşı yapılan saygısızlığı kınıyorum. Bu jakoben zihniyetin nezaket ve devlet adabından ne kadar uzak olduğunu milletimiz bir kez daha gördü." ifadesini kullandı.