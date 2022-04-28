Akçadağ'da 2 bin kişilik iftar - Son Dakika
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Akçadağ'da 2 bin kişilik iftar

28.04.2022 08:05
Akçadağ'da 2 bin kişilik iftar

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ilçe belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına 2 bin kişi katıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ilçe belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına 2 bin kişi katıldı.

Akçadağ Belediyesi tarafından ilçe bağlı Başpınar Mahallesi'nde bulunan sosyal tesislerde iftar programı düzenlendi. Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ın yanı sıra 2 bine yakın vatandaşın katıldığı programda okunan ezanla oruçlar açılırken, Başkan Kazgan programa katılan vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Çok sayıda siyasi parti, STK ve oda başkanlarının da katıldığı programda bir de konuşma yapan Başkan Kazgan birlik ve beraberlik mesajları vererek vatandaşların yaklaşan ramazan bayramını tebrik etti. - MALATYA

Akçadağ'da 2 bin kişilik iftar
Akçadağ'da 2 bin kişilik iftar
Akçadağ'da 2 bin kişilik iftar
Akçadağ'da 2 bin kişilik iftar
Akçadağ'da 2 bin kişilik iftar
Akçadağ'da 2 bin kişilik iftar
Akçadağ'da 2 bin kişilik iftar

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Ali Kazgan, Başpınar, Malatya, Akçadağ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akçadağ'da 2 bin kişilik iftar - Son Dakika


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