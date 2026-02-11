Akın Gürlek\'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kritik bir değişiklik yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.
Gürlek'ten boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise geçici olarak Başsavcı Vekili Can Tuncay getirildi. Tuncay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapıyordu.
Can Tuncay, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde darbecilere karşı ilk gözaltı işlemini yapan iki savcıdan biriydi.
