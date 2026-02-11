Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu - Son Dakika
Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu

Akın Gürlek\'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu
11.02.2026 07:51
Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'ten boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine geçici olarak Başsavcı Vekili Can Tuncay getirildi. Can Tuncay, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde darbecilere karşı ilk gözaltı işlemini yapan iki savcıdan biriydi.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kritik bir değişiklik yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

GÜRLEK'TEN BOŞALAN KOLTUĞA TUNCAY OTURDU

Gürlek'ten boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise geçici olarak Başsavcı Vekili Can Tuncay getirildi. Tuncay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapıyordu.

Can Tuncay

DARBECİLERE İLK GÖZALTI İŞLEMİNİ YAPAN SAVCI

Can Tuncay, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde darbecilere karşı ilk gözaltı işlemini yapan iki savcıdan biriydi.

Politika

Son Dakika Politika Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu - Son Dakika

08:16
SON DAKİKA: Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu - Son Dakika
