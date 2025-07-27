Ala'dan Bursa Orman Yangını Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Bursa'da meydana gelen orman yangını sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, yaptığı paylaşımda ekiplerin çalışmalara devam ettiğini belirterek, "Ne yazık ki halihazırda Bursa'mız orman yangınlarıyla mücadele etmektedir. Ancak milletçe her zor dönemde olduğu gibi, bugün de birlik ve dayanışma içinde bu afetin üstesinden de geleceğiz. Devletimizin tüm kurumları başta Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD, itfaiye ekiplerimiz ve yerel yönetimlerimiz olmak üzere yangınla mücadele çalışmalarını canhıraş bir şekilde sürdürmektedir. Kahramanca görev yapan personelimiz, canla başla, ormanlarımızı ve yerleşim yerlerimizi korumak için büyük bir özveriyle sahadadır" ifadelerine yer verdi.

Ala, vatandaşları sadece resmi kaynaklardan gelen açıklamaları takip etmeleri konusunda duyarlı olmaya çağırdığı paylaşımda, "Bakanlıklarımız ve ilgili resmi kurumlarımız tarafından belirli aralıklarla kamuoyu bilgilendirilmeye devam edecektir. Bu noktada, vatandaşlarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri, sosyal medya veya diğer mecralarda dolaşıma giren doğruluğu teyit edilmemiş haberlere ve konuyu siyasi malzemeye dönüştürme gayretlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları büyük önem arz etmektedir. Dezenformasyon, yangınlarla mücadeleye zarar verecek panik ve güvensizlik ortamına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Ala'nın yaptığı paylaşımda yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilenerek, "Bu süreçte vatandaşlarımıza, gösterdikleri dayanışma ve duyarlılık için müteşekkiriz. Birlikte hareket ederek, sağduyulu davranarak ve kurumlarımızın yönlendirmelerine uyarak bu afetin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bu vesileyle; yangınlardan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" denildi. - ANKARA