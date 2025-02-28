Ala'dan Özel'e Sert Tepki

Politika

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP Genel Başanı Özgür Özel'in kendisine yönelik sözlerine tepki göstererek, "Kendi kifayetsizliğinin partisinin içerisinde doğurduğu huzursuzluğu örtbas etmek için başkalarına iftira ve saldırı, basit bir siyasi kurnazlıktır" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bulunduğu makamın ağırlığını ve üstlendiği sıfatların sorumluluğunu taşımaktan çok uzak, gerçeklerle bağdaşmayan, anlamsız siyasetine bir yenisi daha eklemiştir. Kendi kifayetsizliğinin partisinin içerisinde doğurduğu huzursuzluğu örtbas etmek için başkalarına iftira ve saldırı, basit bir siyasi kurnazlıktır. Bugün kameralar karşısında tamamen yalan ve iftiradan ibaret olan sözleri, kendi siyasi hayatı bakımından artık sıradanlaşmış olsa da Türkiye'nin siyasi hayatını kirletmeye maalesef devam etmektedir. Cumhur İttifakı olarak sizin bu kirli siyasetinize rağmen 'terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA