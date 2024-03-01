Alaplı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak Saha Çalışmalarına Başladı

Politika

Alaplı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, adaylık açıklamasının ardından saha çalışmalarına ağırlık vererek mahalle mahalle geziyor.

Caddede karşılaştığı vatandaşlarla da hasbıhal eden, "Çok çalışarak ilçemize hizmet yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Hemşerilerimizi ziyaret ederek gönüllere dokunuyoruz elhamdülillah. Birlikte hayırlı bir seçime gireceğiz ve çok çalışan kazanacak. Çıktığımız hizmet yolunda birlik ve beraberlik içerisinde bütün vatandaşlarımızın hanesinde olmayı hedefliyor ve gönül belediyeciliği anlayışı ile Öyle hizmetler yapacağız ki herkesi şaşırtacağız. 10 yılda yapılamayanı ben 5 yıla sığdırmaya gayret edeceğim. Halk, büyük bir heyecan içerisinde Alaplı belediye başkanlığını bize vermek için 31 Mart tarihini bekliyor" açıklamasını yaptı

"Alaplı'yı alacağız, iddialıyız, O sene bu sene"

Ocak, "Ayaklarımız yere basarak, sağlam, hayalci olmadan samimi bir şekilde çalışacak, vatandaşla hem hal olacağız. Bizim bu seçimdeki ana temamız gönül belediyeciliği. Esas yapacağımız şey farkındalık oluşturmak. Önümüzde ciddi bir süreç var. Bu süreç içerisinde çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Gönül belediyeciliğinin yanında, insanların dertlerini dinleyeceğiz, projelerimizi anlatacağız. ve olmayacak işler yapıp Alaplı'yı alacağız. İddialıyız."

"Muazzam bir teveccüh var"

Ocak, "Vatandaşlarımızda da muazzam bir teveccüh var. Bir bıkkınlık var insanlarda. İdeoloji uğruna oyunu vermiş, hizmet alamamış. Projelere bakıyorsunuz, bugüne kadar söylenen hiçbir proje uygulanmamış. Doğduğum büyüdüğüm Alaplı'da uzun yıllar ticaret hayatım var benim. Burada oturan, Alaplı'nın sorunlarını bilen, Alaplı'da yaşayan bir kişi olarak, sahada muazzam bir teveccüh var. Vatandaş diyor ki; başkanımın kapısını çaldığımda rahat rahat girebileceğim" şeklinde konuştu.

"Dünde değiliz"

Ocak, "Karşımızda hangi adaylar kim olursa olsun, saygı duyarak biz sahada çalışacağız. AK Parti olarak biz düne bakmadan, yapıldı yapılmadı demeyeceğiz. Geçmişi karalama kampanyası yapmayacağız. Bundan sonra Alaplı'da hizmetkar olarak neler verebiliriz. Ne gibi bir farkındalık oluşturabiliriz. Biz dün de değiliz. Bundan önce Alaplı'da belediye başkanlığı yapanlara hizmetlerinden ötürü teşekkür ederim."

"Alaplı'yı cazibe merkezine dönüştüreceğiz"

Ocak, "Her kesimden demografik yapıya dikkat ederek, iş dünyası, emekli, sorunları olan, mahallelerde yaşayan her kesime dokunacak bir ekiple çalışacağız. Biz vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin, komşularımızın ideolojik bir oydan ziyade hizmete oy vermesini istiyoruz. En büyük isteğimiz bu. Bizim projelerimiz Alaplı'yı şahlandıracak. Bunu yapmak için ne yapacağız, ideolojik söylemleri bir kenara bırakıp, artık icraat zamanı diyeceğiz. Alaplı 2 dönem iktidar partisinden uzak bir dönem yaşadı. Önümüzdeki günlerde ilk 10 vizyon projelerimizi açıkladığımız zaman o eski Alaplı yerine modern bir kent görünüme kavuşmasına vatandaşımıza söz veriyoruz. Canla başla çalışacağız. Bunda da başarılı olacağımıza inancım sonsuz. Alaplı'da rutin belediyecilik çalışmalarına kalite katılacak, sosyal belediyecilikte de öncü olunacak, Alaplı bizim Çocukluğumuz, Gençliğimiz, Aşımız, Sevdamız, Doğduğumuz ve Doyduğumuz Topraklar" diye konuştu. - ZONGULDAK