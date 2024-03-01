Alaplı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak Saha Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Alaplı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak Saha Çalışmalarına Başladı

Alaplı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak Saha Çalışmalarına Başladı

Alaplı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, adaylık açıklamasının ardından saha çalışmalarına ağırlık vererek mahalle mahalle geziyor. Ocak, halkın teveccühünü kazanmak ve Alaplı'yı cazibe merkezine dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

01.03.2024 21:21  Güncelleme: 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaplı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, adaylık açıklamasının ardından saha çalışmalarına ağırlık vererek mahalle mahalle geziyor.

Caddede karşılaştığı vatandaşlarla da hasbıhal eden, "Çok çalışarak ilçemize hizmet yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Hemşerilerimizi ziyaret ederek gönüllere dokunuyoruz elhamdülillah. Birlikte hayırlı bir seçime gireceğiz ve çok çalışan kazanacak. Çıktığımız hizmet yolunda birlik ve beraberlik içerisinde bütün vatandaşlarımızın hanesinde olmayı hedefliyor ve gönül belediyeciliği anlayışı ile Öyle hizmetler yapacağız ki herkesi şaşırtacağız. 10 yılda yapılamayanı ben 5 yıla sığdırmaya gayret edeceğim. Halk, büyük bir heyecan içerisinde Alaplı belediye başkanlığını bize vermek için 31 Mart tarihini bekliyor" açıklamasını yaptı

"Alaplı'yı alacağız, iddialıyız, O sene bu sene"

Ocak, "Ayaklarımız yere basarak, sağlam, hayalci olmadan samimi bir şekilde çalışacak, vatandaşla hem hal olacağız. Bizim bu seçimdeki ana temamız gönül belediyeciliği. Esas yapacağımız şey farkındalık oluşturmak. Önümüzde ciddi bir süreç var. Bu süreç içerisinde çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Gönül belediyeciliğinin yanında, insanların dertlerini dinleyeceğiz, projelerimizi anlatacağız. ve olmayacak işler yapıp Alaplı'yı alacağız. İddialıyız."

"Muazzam bir teveccüh var"

Ocak, "Vatandaşlarımızda da muazzam bir teveccüh var. Bir bıkkınlık var insanlarda. İdeoloji uğruna oyunu vermiş, hizmet alamamış. Projelere bakıyorsunuz, bugüne kadar söylenen hiçbir proje uygulanmamış. Doğduğum büyüdüğüm Alaplı'da uzun yıllar ticaret hayatım var benim. Burada oturan, Alaplı'nın sorunlarını bilen, Alaplı'da yaşayan bir kişi olarak, sahada muazzam bir teveccüh var. Vatandaş diyor ki; başkanımın kapısını çaldığımda rahat rahat girebileceğim" şeklinde konuştu.

"Dünde değiliz"

Ocak, "Karşımızda hangi adaylar kim olursa olsun, saygı duyarak biz sahada çalışacağız. AK Parti olarak biz düne bakmadan, yapıldı yapılmadı demeyeceğiz. Geçmişi karalama kampanyası yapmayacağız. Bundan sonra Alaplı'da hizmetkar olarak neler verebiliriz. Ne gibi bir farkındalık oluşturabiliriz. Biz dün de değiliz. Bundan önce Alaplı'da belediye başkanlığı yapanlara hizmetlerinden ötürü teşekkür ederim."

"Alaplı'yı cazibe merkezine dönüştüreceğiz"

Ocak, "Her kesimden demografik yapıya dikkat ederek, iş dünyası, emekli, sorunları olan, mahallelerde yaşayan her kesime dokunacak bir ekiple çalışacağız. Biz vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin, komşularımızın ideolojik bir oydan ziyade hizmete oy vermesini istiyoruz. En büyük isteğimiz bu. Bizim projelerimiz Alaplı'yı şahlandıracak. Bunu yapmak için ne yapacağız, ideolojik söylemleri bir kenara bırakıp, artık icraat zamanı diyeceğiz. Alaplı 2 dönem iktidar partisinden uzak bir dönem yaşadı. Önümüzdeki günlerde ilk 10 vizyon projelerimizi açıkladığımız zaman o eski Alaplı yerine modern bir kent görünüme kavuşmasına vatandaşımıza söz veriyoruz. Canla başla çalışacağız. Bunda da başarılı olacağımıza inancım sonsuz. Alaplı'da rutin belediyecilik çalışmalarına kalite katılacak, sosyal belediyecilikte de öncü olunacak, Alaplı bizim Çocukluğumuz, Gençliğimiz, Aşımız, Sevdamız, Doğduğumuz ve Doyduğumuz Topraklar" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Recep Ocak, AK Parti, Alaplı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Alaplı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak Saha Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çekmeköy Bilim Merkezi açılışında konuştu Açıklaması
    21:35 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çekmeköy Bilim Merkezi açılışında konuştu Açıklaması

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençleri, fikirleriyle, cesaretleriyle ve kararlılıklarıyla Türkiye'yi geleceğe taşıyacak vizyoner bireyler olarak gördüklerini belirterek, "Güçlü ve 'Tam Bağımsız Türkiye' için, Milli Teknoloji Hamlemizin başarıyla gerçekleştirilmesinde, elimizdeki...

  • Bakan Yerlikaya: Günün Her Vakti Suçu Önlemek İçin Çalışıyoruz
    21:29 Bakan Yerlikaya: Günün Her Vakti Suçu Önlemek İçin Çalışıyoruz

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'da 'Manzaram Eyüpsultan Seyir Terası' açılış törenine katıldı. Yerlikaya, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek için çalıştıklarını belirtti.

  • BBP Başkan Adayı Hamdi Cin'in adaylığı düşürüldü
    21:27 BBP Başkan Adayı Hamdi Cin'in adaylığı düşürüldü

    Denizli'nin Baklan ilçesinde AK Parti'den temayül yoklamasına katılan BBP Başkan Adayı Hamdi Cin'in adaylığı YSK tarafından düşürüldü.

  • Halit Doğan, 19 Mayıs ilçesinde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı
    21:27 Halit Doğan, 19 Mayıs ilçesinde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı

    Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri üzerine konuşuldu ve seçimlerde başarıya ulaşmak için birlikte çalışma kararı alındı. Toplantıya AK Parti ve MHP ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve meclis üyesi adayları da katıldı.

  • CHP'nin 1 Mart tezkeresinin reddedilmesi TBMM'de tartışmalara yol açtı
    21:11 CHP'nin 1 Mart tezkeresinin reddedilmesi TBMM'de tartışmalara yol açtı

    CHP'nin 1 Mart tezkeresinin TBMM'de reddedilmesinin ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçlarının araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşülmesi için TBMM Genel Kurulu'na verdiği grup önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

  • Bosna Hersek Devlet Başkanı, AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasında iyimser
    21:11 Bosna Hersek Devlet Başkanı, AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasında iyimser

    Bosna Hersek Devlet Başkanı ve Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Komsic, Bosna Hersek'in AB'ye katılım müzakerelerinin başlaması konusunda umutlu olduğunu ve AB ile müzakerelerin başlaması kararının olumlu olmasını sağlayacak bir anlaşmaya varılacağını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, Bosna Hersek'in Avrupa'ya ait olduğunu ve AB ve NATO üyeliklerinin bu aidiyetin bir parçası olduğunu vurguladı. Bosna Hersek Devlet Başkanı Komsic'in yanı sıra diğer üyeler de AB ve NATO üyeliği konusunda olumlu bir yaklaşım sergiledi.


20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
17:18 Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde silahlı saldırı Çok sayıda yaralı var Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin tüm üyeleri Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek
18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı
18:26 Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi
18:15 Denizli’deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada Denizli'deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
15:46 Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
15:40 Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 21:41:40. #1.11#
SON DAKİKA: Alaplı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak Saha Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement