Ali Babacan'dan HDP'ye açılan kapatma davasına tepki: Defalarca kapatılmış, bitmiş mi? İyi halt ettiniz - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı.

Babacan "altılı masa içinde üçüncü ittifak" tartışmalarını, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kriterlerini, HDP'ye yönelik iktidarın yaklaşımını ve Gezi eylemleri sürecinde iktidar içindeki yaşananları anlattı.

"Altılı masa içinde üçüncü ittifak" tartışmaları için, "Geçen yıl üçüncü ittifak teklifi gelmişti sıcak bakmadık. Altılı masada otururken başka alternatifi konuşmayı etik bulmayız. Altılı masanın tartışması doğal ama güven sarsıcı olmamalı" diyen Babacan şöyle konuştu: "Altılı masanın üzerinde uzlaştığı cumhurbaşkanı aday kriteri şöyle: Kapsayıcı, kucaklayıcı ve demokrasiye gönül vermiş olmalı. Bunun dışında bir kriter konuşmadık."

"KAPATMAKLA İYİ HALT ETTİNİZ"

HDP'nin temsil ettiği siyasi çizgisinin parlamentoda yer almasını önemli bulduklarını belirten Babacan şunları söyledi: "Zaten geçmişte de bu siyasi çizgi defalarca kapatılmış. Bitmiş mi? Her dönemde kısa süreli kahramanlıklar: İşte biz kapattık! İyi halt ettiniz."

"GEZİ'DE ERDOĞAN'I DURDURAMADIK"

Babacan Gezi süreciyle ilgili de şöyle konuştu:

"Başbakan olan Erdoğan Gezi'de gözünü kararttı, durduramadık. İçeride ciddi mücadele verdik. Bakan olarak ne söylemişim kayıtlarda. Sadece ben değil bakanların neredeyse tamamı durduramadık. Erdoğan değişik bir psikolojiye girdi."

"SEÇİM, SON DEMOKRASİ NEFESİ OLABİLİR"

Ali Babacan önümüzdeki seçim sürecini ise "ülkenin son şansı" olarak niteledi ve şöyle konuştu:

"Son demokrasi nefesi olabilir. Hata yapma şansımız yok. Partilerin dar parti çıkarlarından kendisini soyutlaması lazım. Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini düşünen insanların kendi şahsi ihtiraslarından arınıp bu ülke meselesi deyip yapıcı olması lazım. Kolay yönetilecek bir süreç olmayacak. Adayın seçimlerden üç ay önce açıklanması makul bir süre. Aday olacak kişinin güçlendirilmiş parlamenter sistem ve geçiş süreci ile mutabakata imza attıktan sonra aday olması lazım."

"ODTÜ'LÜLERLE KONUŞMAYA HAZIRIM"

Babacan, geçtiğimiz günlerde ODTÜ'de kendisine yönelik protesto hakkında da şöyle konuştu: "Protestocu öğrenci gruplarıyla istedikleri zaman görüşmeye hazırız. Eleştirdikleri konularla ilgili hafızayı, konuşarak tazeleyelim."