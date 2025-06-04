Ali Bakan'dan Malatya'da Birlik Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ali Bakan'dan Malatya'da Birlik Mesajı

Ali Bakan\'dan Malatya\'da Birlik Mesajı
04.06.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, ticaret odası ve borsasında birlik çağrısı yaptı.

Malatya'da ticaret ve sanayiye yön veren iki önemli kurumu ziyaret eden AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, "Malatya'da birliği sağlayacağız" mesajını verdi.

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, beraberindeki heyetle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Malatya Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, İl Başkanı Bakan'ın istişareci yaklaşımını takdir ettiklerini belirterek destek mesajı verdi.

Ziyaretlerin ilk durağı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Burada konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan'ın göreve geldiği günden bu yana alışılmışın dışında bir başkanlık anlayışı sergilediğini belirtti. Sadıkoğlu, "Başkanımız her kesimle ve özellikle sivil toplumla yakın temas kurarak istişare kültürünü ön planda tutan bir anlayış ortaya koydu. Deprem sürecinin etkilerini hükümete aktarma noktasındaki gayreti ve son yaşanan zirai don felaketinde çiftçilerin sesi olması bizler için oldukça kıymetli. Bu yaklaşımı nedeniyle kendisini tebrik ediyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Bakan ise konuşmasında, "Ortak Payda Malatya" anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Biz bu şehirde siyasi görüşleri bir kenara bırakarak tüm paydaşlarla istişare içinde olmayı önemsiyoruz. Malatya'yı büyükşehir vizyonuna ulaştırmak ancak birlikte çalışarak mümkün olacaktır. Deprem yıktı, don içimizi yaktı. Bu gerçekleri bakanlarımıza birebir aktardık. İlk ziyareti Malatya'ya gerçekleştirmeleri bizim için önemliydi" şeklinde konuştu.

Bakan ve beraberindekiler daha sonra Malatya Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Başkan Bakan'ın sahada yoğun bir mesai yürüttüğünü vurgulayarak, "İl Başkanımız göreve geldiğinden bu yana özellikle depremin yaralarını sarmak ve zirai don sonrası çiftçilerimizin sesi olmak adına önemli adımlar attı. Sahada vatandaşla birebir temas halinde olması, çözüm odaklı yaklaşımıyla takdir topluyor. Malatya, şu anda Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden biri konumunda. Bu süreci el birliğiyle atlatacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde birlik ve beraberlik vurgusu yapan AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Malatya'nın emrindeyiz" mesajı verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ali Bakan, AK Parti, Politika, Ekonomi, malatya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Bakan'dan Malatya'da Birlik Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı
Rıza Çalımbay, Sivasspor’a veda etti Rıza Çalımbay, Sivasspor'a veda etti
Nevşehir’de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası 'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası

14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
22:14
Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
21:57
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
21:39
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech’in ayrılış nedeni belli oldu
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech'in ayrılış nedeni belli oldu
21:05
Ayvalık’ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
Ayvalık'ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 16:02:48. #7.13#
SON DAKİKA: Ali Bakan'dan Malatya'da Birlik Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.