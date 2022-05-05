Almanya'da, sıvılaştırılmış doğalgaz terminali inşaatına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da, sıvılaştırılmış doğalgaz terminali inşaatına başlandı

05.05.2022 17:10
Almanya'da, sıvılaştırılmış doğalgaz terminali inşaatına başlandı

Almanya, Rus gazı bağımlılığından kurtulma çabalarının bir parçası olarak sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerinin inşaatına başlandığını açıkladı.

Almanya, Rus gazı bağımlılığından kurtulma çabalarının bir parçası olarak sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerinin inşaatına başlandığını açıkladı.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Wilhelmshaven liman şehrinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali inşaatı başladı. LNG Terminali kararının, Rusya- Ukrayna savaşının ardından, Almanya'nın Rus gazı bağımlılığından kurtulma çabalarının bir parçası olarak alındığı belirtildi. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaptığı açıklamada, "Almanya'da normalde imkansız olan şeyi yapmak için iyi bir şansımız var. Yaklaşık 10 ay içinde bir LNG terminali inşa etmek ve onu Almanya'nın gaz kaynağı haline getirmek" dedi. Bakan Habeck daha önce Rusya'nın enerji kaynaklarından bağımsız olmanın Almanya için çok önemli olduğunu ifade etmişti. - BERLİN

YORUMLAR
500
Rusya, Ukrayna'ya darbe vurmaya devam ediyor! 600 asker öldürüldü, 3 savaş uçağı düşürüldü Rusya, Ukrayna'ya darbe vurmaya devam ediyor! 600 asker öldürüldü, 3 savaş uçağı düşürüldü Rusya-Ukrayna savaşı: Rus askerleri Mariupol'de 'Azovstal Fabrikası'nın içinden hareket ediyor olabilir' Rusya-Ukrayna savaşı: Rus askerleri Mariupol'de 'Azovstal Fabrikası'nın içinden hareket ediyor olabilir'

Doğalgaz, Almanya, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya'da, sıvılaştırılmış doğalgaz terminali inşaatına başlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
16:20 Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
16:11 Pucca'nın Dubaili "dışkı" iddiası: Sosyal medya karıştı
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 17:16:29. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da, sıvılaştırılmış doğalgaz terminali inşaatına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement