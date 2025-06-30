Altun\'dan Karikatür Tepkisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden birtakım kendini bilmez güruhun yönettiği ahlaksız neşriyatın, Alemlerin Efendisi Hazreti Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürlerini şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir" dedi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazreti Muhammed'e yönelik yayınlanan saygısız karikatüre sert tepki gösterdi. Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden birtakım kendini bilmez güruhun yönettiği ahlaksız neşriyatın Alemlerin Efendisi Hazreti Peygamberimize (s.a.s.) yönelik saygısızlık içeren karikatürlerini şiddetle kınıyoruz. Müslümanların biricik rehberi Efendimize yönelik bu hakaret ve saygısızlık, basın özgürlüğüyle maskelenemez. Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır. Bu sistematik tahriklere karşı provokasyonlara mahal vermeden sağduyuyu kuşanarak hareket etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir." - ANKARA