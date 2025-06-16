Amasra\'da Üniversite Öğrencilerinin Seramik Sergisi Açıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde üniversite öğrencilerinin atölyede yaptığı seramik ürünler sergilendi.

Amasra'da Seramik öğretmeni Ayla Dokuyucuşahin Koca ve öğrencilerinin 8.43 Seramik Atölyesi'nde gerçekleştirdiği çalışmaların yer aldığı sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışa gerçekleştirildi. İlçe Belediye Başkanı Recai Çakır'da açılan seramik sergisine katıldı. Bugün düzenlenen açılışa Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser ile sanatseverlerin katıldı. Başkan Çakır ve Başkan Yardımcısı Keser, kurdelayı birlikte kesti.

Sergilenen birbirinden ilginç eserler, davetlilerden yoğun ilgi gördü. - BARTIN