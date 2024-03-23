Amasya\'nın Gemibükü köyünde muhtar adayı, eski ilkokul binasını köy yaşam merkezine dönüştürmeyi vadediyor

Politika

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı 186 seçmene sahip Gemibükü köyünde muhtar adayı olan 40 yaşındaki Burcu Orman, eski ilkokul binasını yeniletip herkese hitap edecek bir köy yaşam merkezine dönüştürmeyi vadediyor.

İlçe merkezine 4,5 kilometre mesafedeki köye yeni bir soluk getirmek amacıyla kapı kapı dolaşıp fikirlerini paylaşan evli ve 3 çocuk annesi Orman, "Beni anlayanlarda, yadırgayanlar da oldu. Sebebi ise 'kadınsın, nasıl yaparsın' düşüncesiydi. Hiçbir şey imkansız değil. Bir kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yok" dedi.

Öğrencilik yıllarının geçtiği virane okul binasını yeniletip içinde sinema salonu da oluşturmayı hayal eden Orman, "Yan sınıf neden anaokuluna dönüştürülmesin. Beş öğrenciyle anaokulu açabiliriz. Neden olmasın" diye konuştu.

Burcu Orman,31 Mart seçimlerinde kazanması halinde projelerini hayata geçirmek için var gücüyle çalışacağını sözlerine ekledi. - AMASYA