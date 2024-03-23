Amasya\'nın Gemibükü köyünde muhtar adayı, eski ilkokul binasını köy yaşam merkezine dönüştürmeyi vadediyor

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı 186 seçmene sahip Gemibükü köyünde muhtar adayı olan 40 yaşındaki Burcu Orman, eski ilkokul binasını yeniletip herkese hitap edecek bir köy yaşam merkezine dönüştürmeyi vadediyor.
İlçe merkezine 4,5 kilometre mesafedeki köye yeni bir soluk getirmek amacıyla kapı kapı dolaşıp fikirlerini paylaşan evli ve 3 çocuk annesi Orman, "Beni anlayanlarda, yadırgayanlar da oldu. Sebebi ise 'kadınsın, nasıl yaparsın' düşüncesiydi. Hiçbir şey imkansız değil. Bir kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yok" dedi.
Öğrencilik yıllarının geçtiği virane okul binasını yeniletip içinde sinema salonu da oluşturmayı hayal eden Orman, "Yan sınıf neden anaokuluna dönüştürülmesin. Beş öğrenciyle anaokulu açabiliriz. Neden olmasın" diye konuştu.
Burcu Orman,31 Mart seçimlerinde kazanması halinde projelerini hayata geçirmek için var gücüyle çalışacağını sözlerine ekledi. - AMASYA
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'daki deprem riskinin milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, bu sorunu çözmek için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Kurum, İstanbul'un sorunlarını çözmek için büyük bir ekiple projeler ürettiklerini ve göreve geldiklerinde bu sorunları çözmek için çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca, İstanbul'un sadece Türkiye için değil, tüm dünya için önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Kurum, deprem riskinin ortadan kaldırılmasının milli güvenlik ve gelecek nesillere bir emanet olduğunu dile getirdi.
AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer, çetelere pabuç bırakmayacaklarını ve ilçenin kaotik ortama sürüklenmesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Revizyon uygulamasının neden yapılmadığı sorusuna da cevap veren Sezer, çetelerin bu ortamdan fayda sağlamak istediğini belirtti.
İzmir'de gerçekleştirilen 'MAHZEN 13' operasyonunda, iki ayrı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda toplamda 15 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise silahlar, mühimmatlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar İstanbul, Yalova, Aksaray, Gaziantep, Samsun, Sakarya, Bolu ve Kilis'te eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, teröristlere göz açtırmayacaklarını ve mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-15' operasyonlarında 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-15' operasyonlarında DEAŞ terör örgütüne mensup 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, teröristlere göz açtırmayacaklarını ve mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-15' operasyonlarında 8 ilde toplam 24 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar İstanbul, Aksaray, Bolu, Gaziantep, Kilis, Sakarya ve Samsun'da gerçekleşti.
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