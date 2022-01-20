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HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da - Son Dakika

HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da

20.01.2022 13:50
HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki iki ayrı fezleke konusunda, "Karma Komisyon, yaklaşık 1,5-2 ay içinde çalışmalarını tamamlayacak ve kararını...

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki iki ayrı fezleke konusunda, "Karma Komisyon, yaklaşık 1,5-2 ay içinde çalışmalarını tamamlayacak ve kararını raporla kamuoyuna açıklayacak." dedi.

Bozdağ başkanlığında toplanan Karma Komisyon, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP'li Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyasını ele aldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozdağ, iki fezlekenin de aynı milletvekiliyle ilgili olması, aralarındaki irtibat ve dosya azlığı da göz önünde bulundurularak, Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildiğini söyledi.

Bozdağ, Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in, dokunulmazlığının kaldırılması sürecinde de Hazırlık Komisyonu kurulduğunu hatırlattı.

Hazırlık Komisyonu'nun 5 üyeden oluştuğunu, komisyona seçilen üyelerin, siyasi partilerin TBMM'deki temsil oranlarına göre belirlendiğini anlatan Bozdağ, AK Parti Grubu'na 3, CHP ve HDP'ye birer üye düştüğünü kaydetti.

Hazırlık Komisyonu üyelerinin Karma Komisyon Başkanı'nın çektiği kurayla belirlendiğini belirten Bozdağ, kura sonucuna göre AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ile HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, komisyona üye seçildiğini bildirdi.

TBMM İçtüzüğü'ne göre, hazırlık komisyonuna en geç bir ay içinde raporunu sunmasının önerildiğini ifade eden Bozdağ, "Hazırlık Komisyonu'nun, ihtiyaç duyması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, ilgili kişilerle yazışma yapmasına; oradan gelecek bilgi, belge ve ek dosyaların değerlendirmelerde gözetilmesine ve raporun en geç 1 ay içinde Karma Komisyon Başkanlığına sunulmasına karar verildi." diye konuştu.

Bozdağ, Hazırlık Komisyonu'nun görevinin, Karma Komisyon Başkanı'nın yazılı tebliğiyle başlayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yazılı tebliğimizi birazdan yapacağız. Hazırlık Komisyonu muhtemelen ilk toplantısını bugün saat 17.00'de yapacak, komisyon başkanı ve sözcüsünü seçerek görevine başlayacak. Komisyonun en geç 1 aylık görev süresi bu toplantıdan itibaren başlayacak. Ona göre kalan 1 aylık sürede de Karma Komisyon toplanarak Hazırlık Komisyonu raporlarını ayrı ayrı görüşecek, müzakere edecek ve karara bağlayacak. Her iki ayrı dosyada, dokunulmazlığın kaldırılmasına ya da kaldırılmamasına karar verecek. Dokunulmazlığının kaldırılması istenen Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, isterse hazırlık komisyonunda, hazırlık komisyonunun raporunu sunmasının ardından Karma Komisyon'da ve Genel Kurul'da kendini yazılı veya sözlü olarak savunabileceği gibi herhangi bir milletvekili de Güzel'i savunma hakkına sahip. Son söz her zaman savunmanın."

Karma Komisyonun, bu süreç içinde savunma hukukuna dikkat ettiğini ve edeceğini belirten Bozdağ, bundan sonraki süreçlerde de hem hakkında fezlekeler bulunan milletvekiline savunma hakkı için gerekli yasal ve makul süreleri vermek hem de milletvekillerinin dosyaları sağlıklı incelemesine fırsat vermek için azami dikkati göstereceklerini dile getirdi.

Bekir Bozdağ, "Öyle umuyorum ki Karma Komisyon yaklaşık 1,5-2 ay içinde çalışmalarını tamamlayacak ve kararını raporla kamuoyuna açıklayacak. Çalışmalarımız bugün bu çerçevede sona erdi. Gerisini hep beraber takip edeceğiz." sözlerini sarf etti.

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Anayasa, Adalet, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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