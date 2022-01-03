Ankara Valiliği'nden su baskını, sel ve çığ tehlikesi uyarısı - Son Dakika

Başkent Ankara'da kış ayının ortasında, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstüne çıkacak. Meteoroloji'den gelen bu bilginin ardından Ankara Valiliği vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

"SEL VE SU BASKINI YAŞANABİLİR"

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, 4 Ocak Salı gününden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmekte olup yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.